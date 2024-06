Kaiju No. 8 Épisode 9 : date de sortie, premières images et spoilers

Les Forces de Défense vont rencontrer un nouveau méga-kaiju : date et heure de sortie, images et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 9 de Kaiju No. 8.

Kafka Hibino l’a échappé belle lors de l’opération de Sagamihara. Alors qu’il était transformé en kaiju pour sauver Reno et Iharu, il a croisé la route du redoutable commandant adjoint Hoshina et a bien failli y rester. Parvenant à s’enfuir au dernier moment, l’ancien nettoyeur a au moins pu découvrir le véritable potentiel de son supérieur.

Désormais intégré officiellement aux Forces de Défense, il n’aura plus intérêt à se faire remarquer, ni à décevoir Hoshina. Une résolution qui risque pourtant d’être mise à l’épreuve alors qu’une nouvelle menace plane au-dessus de la base… Date et heure de sortie, images et spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 9 de Kaiju No. 8.

Quand sort l’épisode 9 de Kaiju No. 8 ?

L’épisode 9 de Kaiju No. 8 sortira le samedi 8 juin 2024 sur Crunchyroll à 16h.

Il sera en effet d’abord diffusé en direct à 16h, avant d’être disponible à partir de 16h30 en version sous-titrée pour celles et ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sortira à partir de 17h le même jour.

Images et spoilers de l’épisode 9 de Kaiju No. 8

L’épisode 9 de Kaiju No. 8 se concentrera sur l’attaque de la base des Forces de Défense par un méga-kaiju humanoïde et des créatures de type ptérosaure.

NAOYA MATSUMOTO/SHUEISHA/CRUNCHYROLL

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Alors que la recherche du Kaiju N° 9 qui se camoufle parmi les humains continue, une horde de kaijus attaque soudainement la base de Tachikawa en l’absence de Mina ! Le chef des kaijus de type ptérosaure, qui normalement ne se regroupent pas, est un nouveau “méga kaiju” doté d’intelligence et capable de comprendre le langage humain. Ce kaiju semble prendre plaisir à combattre et cible le membre le plus fort de l’unité sur place : Hoshina.“

Après sa discussion avec le commandant adjoint Hoshina, Kafka se sentira prêt à prouver sa valeur auprès de son supérieur et se fera la promesse de ne pas le décevoir. Mais à peine ces bonnes résolutions prises, des kaijus surgiront dans les cieux et piqueront vers la base.

Le raid aérien n’aura rien d’anodin : d’après la salle de contrôle, les dizaines de kaijus attaquant les Forces de Défense oscilleront entre 6 et 7 de fortitude. Il s’agira donc uniquement de créatures de niveau honju, volantes qui plus est.

Aucun signalement de dégâts pour l’extérieur de la base n’étant reçu, les soldats comprendront vite qu’ils sont les cibles de l’assaut. Kafka remarquera une autre anomalie, grâce à son expérience : les honju les attaquant seront des kaiju de type ptérosaure, des monstres préférant normalement attaquer seuls. Les voir mener une attaque coordonnée ne peut que signifier la présence d’un leader plus puissant.

On fera alors la rencontre du Kaiju N°10, qui demandera à affronter le meilleur combattant de la base. Hoshina se présentera comme tel et le kaiju humanoïde lancera les hostilités. Alors que le combat sera déjà bien engagé, la salle de contrôle estimera la fortitude du kaiju à 8,3 : il s’agira donc d’un méga-kaiju.

Hoshina déléguera aussitôt l’opération d’élimination des autres créatures pour pouvoir se concentrer sur le méga-kaiju. Du côté des autres soldats, les conseils de Kafka seront encore une fois d’une grande aide, mais pas suffisante. Car les ptérosaures arriveront à mener des attaques en groupe. En difficulté, les recrues finiront par pouvoir compter sur Kikoru, qui aura obtenu une nouvelle arme spéciale.

Pour ne rien rater de Kaiju No. 8, vous pouvez aussi consulter nos guides sur le matériel des Forces de Défense ou le vocabulaire des kaijus, ou encore voir quels monstres ou quels personnages ont été vus dans l’anime jusqu’à présent.