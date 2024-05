Quand sort le prochain épisode de la saison 4 de Demon Slayer ? Calendrier de sortie

La nouvelle saison de Demon Slayer a enfin démarré, mais quand sortira le prochain épisode ? Dates et heures de diffusion, on vous dit tout ce qu’on sait sur le calendrier de sortie de l’anime.

C’est en 2019 que Tanjiro nous en a mis plein les yeux pour la première fois dans les épisodes de Demon Slayer : l’adaptation dirigée par le studio ufotable a offert une animation sidérante et une ambiance parfaite pour magnifier l’histoire écrite et dessinée par Koyoharu Gotoge.

Tout de suite hissé parmi les animes les plus populaires – et rentables, grâce à ses nombreux records sur petits et grands écrans -, Demon Slayer a continué sur sa lancée et présenté de nombreuses autres saisons. La quatrième, qui se penche sur l’arc de l’Entraînement des Piliers, vient de commencer.

Comptant comme l’une des séries les plus attendues de la saison printemps 2024, cette nouvelle histoire de Tanjiro, Nezuko et leurs camarades Pourfendeurs se démarquera de bien des façons, à commencer par son nombre d’épisodes. Dates et heures de diffusion, on vous dit tout ce qu’on sait sur le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4 de Demon Slayer.

Quand sortent les prochains épisodes de la saison 4 de Demon Slayer ?

Le premier épisode de la saison 4 de Demon Slayer a été diffusé le 12 mai 2024. Les prochains sortiront à un rythme hebdomadaire, tous les dimanches.

Certains chanceux avaient déjà pu poser les yeux sur ce premier volet, présenté en salles à l’occasion d’avant-premières. Il permet de présenter de nouveaux piliers, et ramène les spectateurs dans l’intrigue juste après la victoire sur deux Lunes Supérieures de Kibutsuji Muzan. Si ce premier épisode a eu droit à une durée de 50 minutes, il n’en ira pas de même pour les suivants, qui retourneront à un temps plus standard, oscillant entre vingt et trente minutes.

Mais là où la série se démarque du reste des productions, c’est également dans son nombre d’épisodes. Car Demon Slayer prend le parti de ne sortir que le nombre d’épisodes nécessaire pour adapter ses arcs, ni plus, ni moins. Ce qui pourrait expliquer que, selon de nombreuses rumeurs, la saison 4 de Demon Slayer compterait parmi les plus courtes avec un total de 8 épisodes, l’arc de l’Entraînement des Piliers étant plutôt bref. Une information qui n’a cependant pas encore été confirmée par le studio ou les diffuseurs de l’anime.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4 de Demon Slayer connu à ce jour :

Épisode 1 : 12 mai 2024

Épisode 2 : 19 mai 2024

Épisode 3 : 26 mai 2024

Épisode 4 : 2 juin 2024

Le premier épisode de la saison 4 de Demon Slayer a été diffusé à 20h45 le 12 mai en France, mais les prochains auront droit à une sortie un peu plus tôt. Le rendez-vous a ainsi été donné à 19h45 pour la version sous-titrée sur le site Crunchyroll.

Et si vous souhaitez davantage d’informations sur la nouvelle saison, voici cinq choses à savoir sur l’arc de l’Entraînement des Piliers, ou encore l’ordre idéal pour regarder la série dans son intégralité, pour ceux qui voudraient se faire un marathon depuis le début.