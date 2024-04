L’auteur de Kaiju No. 8 célèbre la première de l’anime de façon adorable

L’anime Kaiju No. 8 a enfin fait ses débuts, et le créateur du manga a décidé de célébrer le premier épisode de la manière la plus adorable qui soit.

Kaiju No. 8 a fait ses débuts le 13 avril sur Crunchyroll, qui a sorti le grand jeu pour sa nouvelle star : campagne de promotion intense, diffusion en direct, l’adaptation du manga par le studio Production I.G. comptait dès le début parmi les sorties les plus attendues du printemps 2024.

Pour célébrer ce début réussi, l’auteur Naoya Matsumoto s’est lui aussi fendu d’une réaction sur les réseaux sociaux. Le mangaka a dessiné une illustration dans un style bien “chibi” (ou “enfantin”), mettant en scène Ichikawa et Kafka, les héros de l’histoire, regardant un poste de télévision diffusant l’anime.

“L’anime Kaiju No. 8 commence enfin !“

On peut également voir un chat robotique, sorte d’avatar pour Matsumoto. Le popcorn et le soda sont eux aussi de la partie, annonçant une bonne soirée en perspective malgré la transformation du personnage principal en kaiju.

L’auteur a de quoi se montrer satisfait de la sortie de la série animée : la réaction des fans a été très positive, les chiffres d’audience témoignant d’un fort intérêt pour Kaiju No. 8. Sans oublier que l’adaptation n’a rien à envier aux autres sorties de la saison, bénéficiant du travail soigné de Production I.G., un studio qui a fait ses preuves au fil des années avec des créations telles que Haikyu!! ou Psycho-Pass.

L’anime se concentre sur Kafka Hibino, un homme de 32 ans qui a abandonné son rêve de combattre les kaijus pour prendre un boulot de nettoyeur. Son rôle est de passer après l’intervention des soldats pour retirer les carcasses des immenses monstres qui harcèlent le Japon. Mais après un accident, Kafka avalera – contre son gré – une étrange créature. Désormais, il sera capable de se transformer lui-même en kaiju.

Kaiju No. 8 aura droit à une sortie hebdomadaire sur Crunchyroll.