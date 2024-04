Comment regarder Kaiju No. 8 : à quelle heure sortiront les épisodes ?

Alors que l’adaptation animée de Kaiju No. 8 va bientôt faire ses débuts, voici quand et comment regarder cette nouveauté tant attendue du printemps 2024.

La saison des animes du printemps 2024 est enfin là et nous sommes déjà proches du grand début de Kaiju No. 8. Il s’agit là d’un des shonens les plus attendus de la saison. Basé sur le manga de Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 suit Kafka Hibino, un trentenaire qui travaille pour une entreprise de nettoyage professionnelle qui intervient après les batailles contre des créatures gigantesque, appelées Kaiju.

Alors qu’il a toujours voulu tuer ces Kaijus, il n’a jamais été qualifié pour le faire. Cependant, Kafka se retrouve bientôt au cœur de l’action lorsque un insecte mystérieux envahit son corps et le transforme en un monstre hybride.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec ses nouveaux pouvoirs, Kafka pourrait réaliser son rêve de toute une vie. Un tout nouvel anime qui s’apprête à faire ses débuts.

Kaiju No. 8 va commencer sa diffusion le 13 avril 2024. Comme annoncé par Crunchyroll, l’anime sera disponible chez nous exactement en même temps que le Japon, ce qui est une première. Vous pourrez donc découvrir un nouvel épisode chaque semaine à la même heure que la diffusion nippone, qui sera disponible sur la plateforme chaque samedi à 16h.

Mais pour les fans qui ne peuvent assister à la diffusion en direct, pas de panique, car chaque nouvel épisode sera disponible en streaming à partir de 17h30.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Où regarder Kaiju No. 8

Kaiju No. 8 sera disponible sur Crunchyroll à partir du 13 avril.

Concernant l’intrigue, voici le synopsis de Kaiju No. 8 partagé par Crunchyroll : “Dans un monde en proie à des d’effroyables monstres géants connus sous le nom de kaiju, Kafka Hibino aspire à rejoindre un jour les Forces de Défense pour combattre ces terribles créatures. C’était un rêve qu’il avait avec son amie d’enfance, Mina Ashiro, mais leurs chemins ont pris des directions différentes. Lui s’est retrouvé à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres tandis que Mina est désormais capitaine de la 3ᵉ division des Forces de Défense.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un jour, Kafka croise la route de Reno Ichikawa, un jeune homme très motivé qui veut lui aussi combattre ces monstres. La promesse de Kafka de protéger l’humanité contre les kaiju aux côtés de Mina est ravivée et il décide de tenter une dernière fois sa chance à l’examen d’entrée des Forces de Défense…”

Voici un aperçu de la bande-annonce :

Et pour celles et ceux qui voudraient en apprendre plus sur les prochains titres à venir, découvrez la liste des animes à ne pas manquer ce mois-ci.