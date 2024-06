Kaiju No. 8 Épisode 12 : date de sortie, premières images et spoilers

L’épisode final de Kaiju No. 8 dévoilera un ultime combat impressionnant : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 12.

Notre Kaiju N°8 est sous les verrous, après que Kafka ait révélé son identité pour sauver ses coéquipiers lors du raid aérien. Mais avant d’être transformé en arme numérotée, il lui reste un dernier espoir de rester parmi la 3e unité : il lui suffit de prouver son humanité auprès de son juge et bourreau, le directeur des Forces de Défense japonaises, Isao Shinomiya.

Sauf que le bonhomme n’a rien d’amical et s’est plutôt mis en tête d’affronter Kafka en utilisant son redoutable équipement tiré du Kaiju N°2. Et à en croire les premiers retours que nous ont faits les doubleurs de la VF, mieux vaut s’attendre à du grand spectacle ! Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 12 de Kaiju No. 8.

Quand sort l’épisode final de Kaiju No. 8 ?

Le douzième et dernier épisode de Kaiju No. 8 sortira le 29 juin 2024 à 16h sur Crunchyroll.

Il sera d’abord diffusé en direct à 16h en version sous-titrée, mais celles et ceux qui auront raté le coche pourront toujours retrouver l’épisode en streaming à partir de 16h30. Pour la VF, il faudra attendre : l’épisode 11 est attendu pour le 6 juillet, il est donc probable que le 12 sorte le samedi 13.

Premières images et spoilers de l’épisode 12 de Kaiju No. 8

Le final de Kaiju No. 8 permettra de découvrir quel sort sera réservé à Kafka, après un combat intense contre Isao Shinomiya.

naoya matsumoto/shueisha/crunchyroll

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Alors que les membres de la troisième unité se démènent pour sauver la vie de Kafka, à la base d’Ariake, le combat à mort entre le Kaiju n°8 et Isao continue. Maîtrisant parfaitement la puissance du grand Kaiju, Isao démontre les compétences autrefois vantées comme les plus puissantes de l’histoire des Forces de Défense, mais Kafka, ayant perdu le contrôle du Kaiju n°8, est devenu incontrôlable et riposte avec des attaques mortellement dangereuses. Les assauts impitoyables acculent Isao.“

En effet, les Kaiju N°2 et N°8 vont se surpasser dans l’épisode 12 : complètement submergé par la volonté de détruire les kaijus de l’étrange créature qui a fusionné avec son organisme, Kafka va cesser de se battre comme un humain et recourir à des techniques bien plus monstrueuses. Il n’hésitera pas à se blesser ou se séparer de son noyau pour prendre l’adversaire par surprise, comptant sur sa capacité de régénération impressionnante.

Mais avant de perdre complètement ce qui fait de lui un humain, le protagoniste va se souvenir de ceux qui comptent sur lui : il ne veut pas faire de mal au père de Kikoru, qui lui a d’ailleurs promis de le tuer s’il perdait les pédales, ne souhaite pas décevoir ses compagnons de la 3e unité, et continue d’espérer pouvoir se tenir au côté de la commandant Ashiro.

L’épisode 12 de Kaiju No. 8 sera aussi le dernier, mais on vous propose de prolonger le plaisir avec la liste des moments les plus classe de l’anime selon les voix françaises, qui expliquent également pourquoi elles préfèrent l’anime au manga, ou encore le verdict des acteurs quant à un affrontement entre le Kaiju N°8 et Godzilla.