Est-ce que le manga Kaiju No. 8 est terminé ?

Alors que l’anime Kaiju No. 8 fait partie des nouveautés du printemps 2024, certains se demandent peut-être si le manga d’origine est déjà terminé ou non. On vous répond.

Ayant réussi à devenir l’un des shōnen les plus populaires ces dernières années, 2024 pourrait bien être l’année de la consécration pour Kaiju No. 8, dont l’adaptation animée vient d’être lancée sur Crunchyroll. Adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto, l’œuvre a fait ses débuts en 2020 sur la plateforme en ligne Shōnen Jump+ de la Shūeisha.

Le manga fait actuellement partie des séries en cours les plus populaires sur MANGA Plus, et c’est pourquoi de nombreux fans attendaient donc avec impatience la sortie de son anime produit par le studio Production I.G., et qui fait partie des nouveautés de ce printemps 2024. Mais une question se pose : est-ce que le manga d’origine est terminé ?

Le manga Kaiju No. 8 est-il terminé ?

Shueisha

Le manga Kaiju No. 8 n’est toujours pas terminé. Il est en cours et un nouveau chapitre est publié toutes les deux semaines, à l’exception de certaines pauses programmées entre les sorties. Les chapitres du manga en cours sont publiés simultanément sur MANGA Plus et Shonen Jump+.

L’histoire du manga se déroule dans un monde où d’énormes monstres connus sous le nom de kaiju font désormais partie du quotidien. Deux professions différentes ont alors émergé suite à ces apparitions. L’une d’elles est la force des soldats d’élite appelés les Forces de Défense qui tuent les kaiju, tandis que la seconde est celle des nettoyeurs qui passent après afin d’enlever les cadavres de ces monstres géants jonchant les rues de la ville.

Le protagoniste, Kafka Hibino, est un de ces nettoyeurs, bien qu’il aspirait autrefois à rejoindre les Forces de Défense, ayant laissé de côté ses ambitions suite à ses échecs. Mais lorsqu’il rencontre un kaiju parasitaire un jour fatidique, il obtient enfin la chance de réaliser son rêve de rejoindre les Forces de Défense.

Tout au long de l’histoire, Kafka et ses camarades soldats rencontrent plusieurs ennemis, y compris Kaiju N°9 qui est l’antagoniste principal de l’histoire. Cependant, l’histoire est loin d’être terminée et le manga continuera pendant un certain temps.

Combien y a-t-il de chapitres dans le manga Kaiju No. 8 ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le manga Kaiju No. 8 compte 105 chapitres, avec d’autres à venir toutes les deux semaines. Actuellement, il y a 12 volumes, le dernier en date étant sorti au Japon le 4 avril 2024.

Pour le moment, il y a 9 arcs dans le manga Kaiju No. 8. Le neuvième arc, intitulé « L’Arc de la Dernière Vague », est pour le moment le plus grand arc de la série de mangas et est actuellement toujours en cours.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez tous les monstres que l’on a pu voir jusqu’à présent dans l’anime Kaiju No. 8.