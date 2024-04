Kaiju No. 8 : tous les monstres vus jusqu’à présent dans l’anime

Figurant dans la liste des animes les plus attendus du printemps 2024, les fans ont enfin pu assister aux débuts de Kaiju No. 8. Voici donc tous les monstres qui sont apparus dans l’adaptation animée jusqu’à présent.

Écrit et illustré par le mangaka Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 est un shonen qui a énormément gagné en popularité ces dernières années. Actuellement, c’est l’un des plus grands succès de la Shueisha, classé parmi les meilleures séries en cours sur MANGA Plus. L’annonce d’une adaptation en anime a été faite en 2022, et les fans peuvent dès à présent la découvrir sur leurs écrans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kaiju No. 8 se déroule dans un monde où des créatures géantes semblables à Godzilla, baptisées kaiju, ravagent les villes, le Japon ayant le plus grand nombre d’incidents liés aux kaiju. Une organisation appelée les Forces de Défense tue ces kaiju pour protéger les civils. Il existe une autre organisation qui s’occupe de nettoyer les cadavres de kaiju une fois que les Forces de Défense en ont terminé avec eux.

Et alors que Kaiju No. 8 est diffusé sur Crunchyroll, le titre faisant partie des nouveautés les plus attendues du printemps 2024, voici un aperçu de tous les monstres que nous avons pu voir jusqu’à présent dans l’anime.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

1. Le kaiju du début

Production I.G

L’anime commence avec un kaiju semant la destruction à Yokohama. Le monstre est immense et a une apparence qui rappelle un peu le célèbre Godzilla, étant une sorte de lézard géant avec des épines saillantes le long de son corps. Il est si grand qu’il faudrait “un miracle” pour que l’équipe de nettoyage parvienne à terminer d’enlever son cadavre en moins d’une semaine selon Kafka Hibino, le protagoniste de Kaiju No. 8 (bien que le problème ne provienne pas tant de la taille du kaiju, mais plutôt de la manière dont la Troisième unité s’en est débarrassé).

Ce monstre est le tout premier kaiju que l’on peut voir dans Kaiju No. 8, donnant ainsi aux spectateurs une idée de ce à quoi s’attendre à l’avenir. Cependant, il ne montre pas beaucoup de son pouvoir destructeur car il est rapidement tué par la Troisième unité des Forces de Défense, dirigée par la commandante Mina Ashiro.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2. Yoju, le kaiju auxiliaire

Production I.G

Le deuxième monstre à apparaître dans Kaiju No. 8 est un autre type de kaiju, connu sous le nom de Yoju. Pour faire simple, il existe différentes types de kaiju, classés en fonction de leur niveau de “fortitude”. Il y a notamment les Honju, des monstres géants ayant un potentiel destructeur élevé, mais aussi les Yoju, faisant alors référence à des kaiju plus petits qui peuvent accompagner ou germer d’un Honju. Celui qu’on a vu dans l’épisode 1 a une apparence complètement différente du premier kaiju.

Ce monstre apparaît soudainement dans la zone où le premier kaiju a été tué et attaque Kafka Hibino et Reno Ichikawa alors qu’ils étaient encore présents sur place. Il manque de tuer Kafka et Reno. Mais heureusement, Mina Ashiro et son équipe arrivent juste à temps pour le tuer et les sauver.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

3. Le kaiju volant

Production I.G

C’est le kaiju spécial qui déclenche tout. Après que Kafka et Reno soient sauvés par Mina et la Troisième unité, ils sont hospitalisés pendant que l’équipe de Mina s’assure qu’il n’y pas d’autres Yoju restants. Cependant, ce qu’ils cherchent apparaît juste devant Kafka, bien que son importance sera révélée plus tard.

Le kaiju volant est un petit monstre qui ressemble à un insecte. Apparaissant soudainement de nulle part, il semble cibler spécifiquement Kafka et vole directement dans sa bouche. Dès que Kafka consomme le monstre parasite, il va se transformer en une créature inédite : Kaiju N°8.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4. Kaiju N°8

Production I.G

Le plus important de tous, Kaiju N°8 n’est autre que le rôle-titre de l’œuvre. Après que le kaiju volant se soit introduit dans Kafka, ce dernier subit une transformation radicale et devient un Kaiju Identifié. Bien que Kafka ne comprenne pas son importance au début, il réalisera bientôt le grand pouvoir qu’il détient en tant que monstre.

Kaiju N°8 a une apparence très distincte. Il a des traits humanoïdes, caractérisés par des lignes turquoise qui parcourent son corps. Kafka dispose d’une force hors du commun lorsqu’il est transformé, étant alors capable de détruire un kaiju massif d’un seul coup. Avec une telle puissance de combat incroyable, ce monstre est actuellement l’un des personnages les plus forts de l’anime.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’anime ne fait que commencer et il y aura beaucoup de monstres à venir au fur et à mesure que l’histoire progresse. À mesure que de nouveaux épisodes sortiront, nous présenterons chaque nouveau monstre apparaissant dans Kaiju No. 8.

Maintenant que la saison 1 de Kaiju No. 8 a commencé, découvrez quels sont les autres animes les plus attendus de ce printemps 2024, ainsi que nos guides pour la saison 4 de Demon Slayer et la saison 2 de Solo Leveling.