Kaiju No. 8 Épisode 7 : date de sortie, images et spoilers

L’arc Opération Éradication à Sagamihara a commencé, et va très vite gagner en intensité : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 7 de Kaiju No. 8.

L’anime adaptant le manga de Naoya Mastumoto a démarré en force, et a déjà atteint sa première moitié. C’est à présent au tour de l’arc Opération Éradication à Sagamihara de fasciner les spectateurs de Kaiju No. 8. La première mission sur le terrain des nouvelles recrues de la 3e unité des Forces de Défense les a pour le moment opposés à des monstres de type fongique, mais le danger qui rôde est bien plus important.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car le kaiju N°9 a fait son apparition sur le champ de bataille, et ce sont Reno et Iharu qui ont eu la malchance de tomber sur lui les premiers. Comment la créature humanoïde va-t-elle se comporter en présence des soldats ? Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 7 de Kaiju No. 8.

L’épisode 7 de Kaiju No. 8 sera disponible le 25 mai 2024 sur Crunchyroll.

Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 16h30 en version sous-titrée pour celles et ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera diffusée à partir de 17h le même jour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Spoilers de l’épisode 7 de Kaiju No. 8

L’épisode 7 de Kaiju No. 8 verra s’affronter deux kaiju numérotés en plein champ de bataille à Sagamihara.

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Un mystérieux monstre humanoïde apparaît soudain et attaque sans pitié Reno et Iharu. En protégeant Iharu, qui a subi des blessures mortelles, Reno se bat courageusement. En se basant sur les informations fournies par Kikoru, qui avait rencontré le même monstre lors de l’examen de sélection, Reno parvient tout juste à lui tenir tête, mais il est progressivement acculé.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les deux soldats vont en effet faire face au kaiju N°9, qui s’agacera de constater que les Forces de Défense ont remarqué les capacités de reproduction des yoju fongiques. La créature va à nouveau utiliser son attaque à distance, mais Reno et Iharu commenceront à anticiper les tirs, irritant un peu plus l’ennemi.

Ce dernier va donc passer à la vitesse supérieure et chercher à blesser plus sérieusement Reno. Mais Kafka et Kikoru auront reconnu la signature du monstre : le héros de Kaiju No. 8 volera au secours de son ami, prenant le risque de se transformer en kaiju malgré la présence des Forces de Défense, et surtout du vice-commandant Hoshina qui était déjà méfiant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour ne rien rater de la diffusion de l’anime, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de Kaiju No. 8.