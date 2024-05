Kaiju No. 8 Épisode 8 : date de sortie, images et spoilers

Kafka va-t-il s’en tirer alors qu’il doit affronter le redoutable Hoshina ? Date et heure de sortie, premières images, spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 8 de Kaiju No. 8.

L’Opération Éradication à Sagamihara aurait pu très mal finir, sans l’intervention de Kafka pour sauver Reno et Iharu des griffes du Kaiju N°9. Malheureusement, notre héros a dû revêtir son apparence de monstre pour y arriver, et s’est fait repérer par un combattant aux réflexes terrifiants : le vice-commandant Hoshina, qui a juré de se débarrasser du kaiju humanoïde.

L’anime adaptant le manga de Naoya Matsumoto a déjà bien entamé sa seconde moitié, mais l’histoire est loin d’être finie : date et heure de sortie, premières images, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 8 de Kaiju No. 8.

L’épisode 8 de Kaiju No. 8 sera disponible le 1er juin 2024 sur Crunchyroll.

Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 16h30 en version sous-titrée pour celles et ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera diffusée à partir de 17h le même jour.

Images et spoilers de l’épisode 8 de Kaiju No. 8

Kafka recevra une excellente nouvelle dans l’épisode 8 de Kaiju No. 8 : il sera officiellement intégré aux Forces de Défense, devenant un membre à part entière de la 3e unité.

NAOYA MATSUMOTO/SHUEISHA/CRUNCHYROLL

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Pour sauver Reno et les autres d’une mystérieuse créature humanoïde, Kafka se transforme en Kaiju n°8. Alors qu’il parvient à repousser la créature humanoïde, il se retrouve face à Hoshina, qui le poursuivait. Bien qu’il lutte contre les attaques féroces de Hoshina, Kafka hésite à riposter de peur de blesser son adversaire. Kafka parvient de justesse à s’échapper, mais ce combat laisse Hoshina avec un étrange sentiment d’inconfort.“

En effet, Hoshina dira avoir eu l’impression d’affronter un humain. Et le ressenti du vice-commandant sera appuyé par une autre révélation, récupérée du rapport de Reno et Iharu : la créature qui les a mis dans cet état pouvait prendre l’apparence d’un homme.

Une fois que les deux blessés se seront remis, l’heure sera davantage à la fête. Pour célébrer la première mission de l’unité et la meilleure santé de Reno et Iharu, les nouvelles recrues se retrouveront au restaurant. Ce qui sera également le bon moment pour qu’Hoshina annonce l’intégration officielle de Kafka dans les Forces de Défense.

Une excellente nouvelle, qui s’accompagnera toutefois de craintes chez Kafka, qui découvrira que le vice-commandant fait à présent une fixette sur le Kaiju N°8 et s’entraîne pour mieux le massacrer lors de leur prochaine rencontre.

Et pour ne rien rater de la diffusion de l’anime, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de Kaiju No. 8.