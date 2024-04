Kaiju No. 8 : tous les personnages principaux vus jusqu’à présent dans l’anime

Kaiju No. 8 a démarré sa diffusion, et l’histoire a présenté ses premiers personnages : il est donc temps de faire la liste des principaux héros vus dans l’anime jusqu’à présent.

Présenté comme l’un des animes les plus importants du printemps 2024, Kaiju No. 8 a fait une entrée en scène réussie le 13 avril sur Crunchyroll. Adaptée du manga de Naoya Matsumoto par Production I.G., la série s’étalera sur 12 épisodes et présentera un joli éventail de monstres géants.

En effet, Kaiju No. 8 nous parle d’un monde où les kaijus sont devenus monnaie courante : l’humanité a alors dû s’adapter à leurs apparitions, et c’est tout un système économique, militaire et sanitaire qui s’est constitué pour faire face. Engagé comme nettoyeur de carcasses de monstres géants, Kafka rêve de rejoindre les Forces de Défense, chargées de combattre les kaijus.

Après avoir avalé – sans le vouloir – une étrange créature, le protagoniste verra l’opportunité de réaliser son souhait, et intégrera une fine équipe de soldats. Et si l’anime ne fait que commencer, certains d’entre eux nous ont déjà été dévoilés : voici la liste des personnages principaux vus jusqu’à présent dans Kaiju No. 8.

Sommaire

Mina Ashiro

Premier personnage majeur à faire son apparition dans Kaiju No. 8, Mina Ashiro est la commandante de la troisième unité des Forces de Défense.

toho animation/crunchyroll

À seulement 27 ans, elle peut déjà se vanter de nombreux exploits : outre son grade, elle est également une tireuse d’élite accomplie et sa popularité dans la ville est à son sommet. Dès la première scène de l’anime, on nous fait comprendre que cette héroïne est de la trempe des plus grands guerriers, abattant sans broncher un gigantesque kaiju.

On sait également que Mina est liée à Kafka : tous deux ont grandi ensemble, dans une ville détruite par les bêtes étranges. C’est à cette époque que les amis ont juré solennellement de se battre, et se sont lancé le défi de voir qui parviendrait le premier à briller. Visiblement, c’est Mina qui l’a emporté, là où Kafka n’a pas su entrer dans les Forces de Défense.

Kafka Hibino

Kafka Hibino est le héros de Kaiju No. 8. La trentaine désabusée, l’homme a baissé les bras dans son projet d’intégrer les rangs des soldats pour se contenter de nettoyer après leur passage, débarrassant les rues des carcasses de kaijus.

toho animation/crunchyroll

Mais la frustration est toujours là, et on comprend bien vite que le protagoniste n’a jamais vraiment perdu espoir. L’arrivée d’une nouvelle recrue dans son équipe va raviver la flamme, le convainquant de réessayer une dernière fois de passer l’examen. Malheureusement, un incident avec un yonju, créature légèrement plus petite que les cousins de Godzilla, va le laisser grièvement blessé.

Hospitalisé pour sa jambe brisée, Kafka va cependant se retrouver face à une étrange créature qui entrera dans son organisme pour le transformer… en kaiju ! Désormais capable de se métamorphoser en une créature plus puissante, le protagoniste peut à nouveau envisager une carrière dans les Forces de Défense.

Reno Ichikawa

Reno Ichikawa est un petit nouveau dans l’équipe de nettoyage de Kafka, et gagnera toujours plus en importance dans la suite du récit.

toho animation/crunchyroll

Le jeune homme n’a que 18 ans lorsqu’il apparaît, mais il est déjà bien décidé à intégrer les rangs des soldats se battant contre les monstres géants. Le nettoyage des carcasses lui sert de boulot à temps partiel, et c’est à cette occasion qu’il rencontre le héros de Kaiju No. 8 et se lie d’amitié avec lui. Faisant très vite preuve de respect envers son aîné, il l’aidera également à se reprendre et le convaincre de ne pas abandonner son rêve de se bagarrer contre les créatures.

Après avoir survécu – grâce à Kafka – face au yonju, Reno sera le premier témoin de la transformation du héros en kaiju. Malgré la panique générale et l’absurdité de la situation, le jeune homme gardera son sang-froid et acceptera très vite l’idée que son collègue puisse changer d’apparence.

Mina, Kafka et Reno sont pour le moment les personnages principaux de l’anime, mais à mesure que la suite sortira, de nombreux autres héros nous seront présentés. Nous mettrons cet espace à jour au fil des nouveaux épisodes de Kaiju No. 8.

