Demon Slayer Saison 4 Épisode 8 : date de sortie, aperçu et spoilers

L’entraînement est fini, place aux choses sérieuses : date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer.

Il s’en est écoulé du chemin depuis le début de l’entraînement des piliers. Si notre héros Tanjiro avait évidemment tout ce qu’il fallait pour surmonter les différentes épreuves imposées par les meilleurs pourfendeurs, force est de reconnaître que la tâche est restée ardue. Mais rien n’est insurmontable pour les personnages de Demon Slayer, et le protagoniste a passé la dernière étape.

Mais la saison 4 de Demon Slayer est loin d’être finie : car un ultime épisode spécial doit encore sortir pour conclure ce quatrième chapitre de l’anime – qui pourrait également être le dernier, avant l’arrivée de plusieurs films pour conclure l’œuvre adaptée par le studio ufotable. Date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le prochain épisode de Demon Slayer.

Quand sort l’épisode final de la saison 4 de Demon Slayer ?

L’épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le 30 juin 2024 à 17h45 sur Crunchyroll.

Pour clore la saison, la décision a été prise de prolonger la durée des deux épisodes finaux. Le septième a ainsi été annoncé pour 40 minutes, tandis que le huitième est censé avoir droit à 60 minutes. À noter toutefois que ces durées, déclarées par le site officiel de l’anime, prennent en compte le temps de publicité de la diffusion japonaise.

Première image et spoilers de l’épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer

L’entraînement des piliers étant terminé, l’épisode final de la quatrième saison de Demon Slayer lancera le dernier acte, celui de la Bataille Finale. Il sera intitulé “Rassemblement des piliers” et s’avèrera meurtrier pour de nombreux personnages importants.

Koyoharu Gotoge/Shueisha, aniplex, ufotable

Le site officiel de l’anime, qui présente ci-dessus une nouvelle image de Tanjiro, résume l’épisode de cette manière : “Par une nuit calme et illuminée par la lune, Muzan Kibutsuji apparaît au manoir des Ubuyashiki et rencontre enfin Kagaya.”

Tout l’entraînement des piliers consistait à préparer les personnages à l’affrontement contre Kibutsuji Muzan, qui recherche activement Nezuko pour s’approprier sa résistance au soleil. Lors de ses recherches, le démon originel a fini par dénicher la résidence normalement gardée secrète de Kagaya Ubuyashiki, le chef de l’armée des pourfendeurs.

Ce sera l’occasion de découvrir les liens qui unissent les deux ennemis, étant cousins éloignés. D’après Ubuyashiki, la maladie qui frappe tous les héritiers mâles de sa famille provient d’une malédiction pour les punir des méfaits de Muzan. Pour survivre, son clan n’avait d’autre choix que de se lancer inlassablement à la poursuite de l’homme devenu démon et de ses sbires. Un avis que Muzan ne partage pas, se demandant pourquoi lui n’aurait alors jamais subi de punition divine.

De leur côté, les pourfendeurs apprendront que la résidence a été découverte par l’antagoniste et se réuniront pour aller le combattre. Mais ils arriveront trop tard pour sauver leur chef. Car pour combattre les démons, il faut parfois se montrer sournois. Et Ubuyashiki et sa famille sont prêts à de grands sacrifices pour atteindre le but de leurs ancêtres : profitant de la présence de Muzan sur les lieux, ils feront exploser la maison pour l’affaiblir.

Le procédé ne suffira pas à le tuer, mais blessé, Muzan sera plus vulnérable aux attaques de Tamayo, qui réussira à retenir le démon sur les lieux le temps que les piliers et Tanjiro arrivent, tout en lui administrant un “remède” censé rendre l’antagoniste humain en le débarrassant de son aspect démoniaque.

Ubuyashiki aura tout de même prévenu un pilier de son plan : Gyomei Himejima sera le seul à savoir que son chef servira d’appât pour Muzan, d’où sa volonté de ne pas avoir de garde à la résidence. Car les piliers devront alors se battre de toutes leurs forces contre le grand méchant de Demon Slayer, propulsant l’anime dans l’arc de la Bataille Finale et sa Forteresse Dimensionnelle Infinie.

