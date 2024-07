Jujutsu Kaisen chapitre 263 : le retour de ce perso sous-coté va choquer Sukuna

Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen verra le retour d’un personnage sous-estimé, à la grande surprise de Sukuna. Mais comment cela changera-t-il le cours de la bataille ?

La bataille contre celui que l’on surnomme “le plus grand exorciste de l’histoire” a commencé il y a plus d’un an dans le manga Jujutsu Kaisen. Le combat a commencé par un duel entre Satoru Gojo et Ryomen Sukuna, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs combats du shonen à ce jour. Après la mort de Gojo, la situation est devenue critique alors que tous les exorcistes affrontent le fameux Roi des Fléaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen, Yuta a choqué tout le monde en prenant possession du corps de Gojo. Le jeune exorciste risque non seulement sa vie en faisant cela, mais abandonne également son humanité et met tout en jeu pour vaincre l’antagoniste de l’œuvre de Gege Akutami.

Cependant, le manga est en pause depuis la sortie du chapitre 262 le 9 juin dernier, et le prochain chapitre, qui est donc censé être le chapitre 263, est en réalité considéré comme la partie 2 du chapitre 262. Un nouveau chapitre qui verra l’arrivée d’un personnage inattendu, choquant Sukuna par la même occasion, car cela pourrait bien jouer en faveur des exorcistes. ATTENTION : cet article contient des spoilers sur le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Yuta utilise sa technique secrète, l’Incantation d’Inumaki, pour figer Sukuna“

Selon les spoilers, Toge Inumaki revient dans le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen.

Yuta trouve enfin un moyen d’utiliser l’Équation Imaginaire, Violet de Gojo et commence sa récitation. Comme prévu, Sukuna fait tout ce qu’il peut pour arrêter Yuta. Toutefois, un appareil contenant un enregistrement de Toge Inumaki, envoyé par le jeune exorciste, le stoppe à temps : la voix de l’ami de Yuta hurle “Ne bouge pas.”

Les spoilers montrent cependant que lors de l’enregistrement, le contrecoup de sa technique lui fait une nouvelle fois cracher beaucoup de sang. Pour rappel, le sort héréditaire de Toge, baptisé Incantation, lui permet d’infuser ses mots avec de l’énergie occulte pour forcer ses cibles à obéir à son commandement.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 260 de Jujutsu Kaisen tease le retour de Satoru Gojo

L’article continue après la publicité

Bien que Toge ait toujours utilisé ses mots directement, les dispositifs électroniques ne perturbent pas sa technique. Yuta lance l’enregistreur pour que seul Sukuna soit affecté, tout en gardant Toge loin du conflit, son ami ayant déjà perdu un bras depuis le Drame de Shibuya.

Toge apparaît brièvement dans le chapitre 222, suggérant qu’il est impliqué dans le plan de Yuta, mais cela ne va pas beaucoup plus loin que cela. Cependant, le manga le mettra à nouveau en vedette alors qu’il aide son ami contre le Roi des Fléaux.

Et pour en apprendre davantage sur Jujutsu Kaisen, découvrez quel est ce changement inattendu qui est réclamé par les fans de l’anime, ou encore quel est ce personnage avec qui Yuji aurait pu former un duo amusant selon certains.

L’article continue après la publicité