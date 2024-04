Le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen révèle l’élève qui va surpasser Gojo

MANGA Plus

Le rêve de Gojo de voir ses élèves le surpasser va enfin devenir réalité si l’on se fie aux derniers spoilers du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen.

Satoru Gojo peut avoir péri dans la bataille face à Ryomen Sukuna, mais son influence dans l’histoire reste plus forte que jamais. Alors que les exorcistes affrontent le Roi des Fléaux, Jujutsu Kaisen nous rappelle une fois de plus pourquoi Gojo était si spécial. Même avec toutes leurs forces combinées, ils n’ont pu accomplir qu’une fraction de ce que l’exorciste de classe S pouvait faire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Uraume se moque même d’eux, disant qu’ils devraient avoir honte. Malgré cela, les exorcistes sont bien décidés à continuer le combat. Depuis le début de l’histoire, Gojo a toujours mis ses élèves avant lui-même. Il est persuadé qu’ils représentent l’avenir du monde des exorcistes et qu’ils seront de solides alliés pour apporter une révolution.

C’est pourquoi il a pris soin de la nouvelle génération du mieux qu’il a pu. Sachant que le niveau de puissance des exorcistes est en hausse, il sait que certains de ses élèves ont le potentiel de le surpasser. Naturellement, les élèves de Gojo ne le déçoivent pas alors qu’ils défient Sukuna. Et au milieu de tout ce chaos, le prochain chapitre du manga pourrait bien lever le voile sur les capacités d’un des élèves de Gojo, qui l’a surpassé dans un aspect. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen révèle que ce personnage est meilleur que Gojo dans l’utilisation du Rayon Noir

Selon les spoilers du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen, Yuji détient le record d’utilisation du plus grand nombre de Rayon Noir, surpassant même Satoru Gojo.

“Gege laisse directement une note après ceci, déclarant que Gojo a été surpassé par Yuji !!! (dans le nombre de Rayons Noir). Ceci est dit de manière prospective, ce qui signifie que cet évènement se produira dans le futur. À la fin Yuji aura plus de Rayons Noir que Gojo”

Le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen commence avec Gojo qui donne plus de détail sur le Rayon Noir. C’est l’une des techniques les plus difficiles à comprendre, et peu peuvent l’utiliser. Cependant, elle peut être très efficace au combat. Gojo confirme que le Rayon Noir dépend en effet de la chance, ce qui est vrai, même pour quelqu’un ayant le fameux Sixième Œil.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nanami détient le record d’utilisation consécutive du Rayon Noir, l’ayant utilisé quatre fois d’affilée. Mais Gojo l’a utilisé plus de fois au total. Le chapitre révèle ensuite que Yuji a utilisé encore plus de Rayon Noir que Gojo. Ce flashback et cette soudaine révélation semblent vouloir préparer le terrain pour le protagoniste.

Le Rayon Noir pourrait être la clé pour changer le cours de la bataille finale contre Sukuna. Dans le chapitre à venir, Yuji utilise un Rayon Noir massif, qui est plus dévastateur que tous les précédents. La lumière noire remplit toute la case du manga, et nous savons déjà que le prochain chapitre sera incroyable.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après un long moment, Gege Akutami permet enfin à Yuji d’être sous le feu des projecteurs, nous révélant ainsi qu’il était même parvenu à surpasser le plus puissant des exorcistes de classe S en termes d’utilisation du Rayon Noir.

Vous pouvez également consulter la date de sortie et d’autres spoilers du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen, qui permettent notamment d’en apprendre plus sur l’éveil de Yuji.