Jujutsu Kaisen : Yuji aurait pu former un duo amusant avec ce personnage selon les fans

Les fans pensent que Yuji Itadori et Yuki Tsukumo auraient pu former un duo amusant, et que Jujutsu Kaisen a manqué une grande opportunité en n’explorant pas cette voie.

Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde sombre et cruel, dans lequel la mort fait partie du quotidien des protagonistes. Pourtant, certains ont réussi à trouver une véritable amitié au milieu de toute cette obscurité. Les facéties du héros Yuji Itadori avec ses camarades de classe Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki en sont probablement l’un des exemples les plus parlants, tout comme le lien indéfectible entre Satoru Gojo et Suguru Geto découvert dans l’arc du Passé de Gojo.

Cependant, certains estiment que le mangaka Gege Akutami a laissé passer de belles occasions dans son œuvre. L’histoire présente des personnages avec des personnalités similaires dont la dynamique aurait sans aucun doute créé des moments plus légers dans le récit.

Une amitié manquée, selon les fans, est celle entre Yuji et Yuki Tsukumo, l’exorciste de classe S. Tous deux sont bruyants, hyperactifs et sympathiques, et ont notamment pour ambition de protéger les gens et de faire ce qui est juste.

Et le fait est que les deux personnages auraient pu se rapprocher à certains moments de l’intrigue. Car pour rappel, Yuji s’est lié d’amitié avec le protégé de Yuki, Aoi Todo, c’est pourquoi il aurait pu développer une relation avec la puissante exorciste de classe S. Les deux se sont également brièvement rencontrés vers la fin du Drame de Shibuya.

Cependant, leurs interactions dans l’histoire ne sont malheureusement pas allées plus loin. Après cela, les choses sont devenues trop sérieuses, avec Yuta essayant de tuer Yuji et Yuki s’occupant du chaos causé par Kenjaku à Shibuya. Même après que les menaces immédiates aient été éliminées, ils avaient tous deux des rôles différents à remplir et n’ont jamais eu l’occasion d’interagir à nouveau.

Yuki a finalement été tuée par Kenjaku pendant l’Arc de la Traque Meurtrière, mettant fin à son parcours dans l’histoire. Ce qui a laissé les fans déçus par cette situation hypothétique entre Yuji et Yuki. Un internaute a par exemple justement déclaré à ce propos sur X/Twitter : “Yuki, Yuji et Todo en train de se battre aurait été ÉNORME.”

Un autre a ajouté : “Elle aurait pu avoir une dynamique enseignant-élève tellement cool avec Yuji, j’ai peur.” Un troisième a souligné l’angle potentiel de romance de Yuki avec Choso et a commenté : “Ils étaient tous les deux si proches de Todo et Choso. NOUS AURIONS PU AVOIR UNE FAMILLE.“

Maintenant que Yuki est morte, il n’y a plus rien à faire à ce sujet. Mais espérons que les quelques amis qui restent à Yuji survivront au carnage de Sukuna d’ici la fin de l’Arc Bataille de Shinjuku.

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, voici la date de sortie et les spoilers du chapitre 263 du manga. Découvrez également comment la récente couverture a snobé l’un des poids lourds de l’œuvre.

