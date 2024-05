Jujutsu Kaisen Chapitre 261 : date de sortie et spoilers potentiels

Le combat de Yuji et Todo bat son plein contre Sukuna, alors qu’un exorciste très apprécié des fans s’apprête à revenir : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen.

La bataille du no man’s land de Shinjuku a longtemps signifié la défaite des exorcistes, alors que Sukuna s’amusait à se débarrasser de ses adversaires à tour de bras. Mais la tendance pourrait bien s’être inversée. À force d’affronter des guerriers bien décidés à l’abattre, le roi des fléaux semble faiblir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le précédent chapitre, le grand antagoniste se retrouvait même surpassé en intelligence et en technique par Aoi Todo, capable de maîtriser à nouveau son Boogie Woogie. Incapable de suivre le rythme, harcelé par les coups dévastateurs de Yuji, Sukuna décidait alors de recourir une nouvelle fois à son Extension du Territoire. Mais il était interrompu par une vision plus que surprenante : l’apparition d’un revenant sur le champ de bataille.

Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen sortira le dimanche 26 mai 2024 sur Manga Plus. Il sera disponible à partir de 17h, et accessible gratuitement sur le site pour quatre semaines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen montrera très certainement la suite du combat entre Todo, Yuji et Sukuna, et développera davantage l’histoire de l’apparition de Satoru Gojo.

gege akutami/shueisha

En effet, rien ne dit que le Possesseur du Sixième Œil soit réellement de retour : il peut s’agir d’une hallucination d’un Sukuna fatigué et dépassé par les attaques du duo d’exorcistes face à lui.

Toutefois, l’auteur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, adore prendre ses lecteurs au dépourvu avec des rebondissements étonnants. Il est donc également possible que Gojo soit revenu à la vie : le chapitre 261 permettrait alors de revenir sur les circonstances de sa mort, qui avait eu lieu hors champ, et expliquer comment l’exorciste a bien pu s’en tirer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, le manga a récemment fait l’impasse sur d’autres personnages toujours actifs, ou s’est contenté de les survoler. On pourrait ainsi retrouver Uraume et Hakari, ou encore Mei Mei et Ui Ui, dans d’éventuels flash-backs.

Ces scènes permettraient d’expliquer davantage le plan des exorcistes, mais surtout de détailler quel élément a été volontairement dissimulé à Yuji, et pourquoi : peut-on s’attendre au retour d’un autre personnage, à savoir Nobara Kugisaki ?