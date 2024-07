Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen pourrait tuer ce personnage principal

Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen va présenter des scènes de combat choquantes, et pourrait même teaser la mort d’un des personnages principaux selon certains.

La bataille contre celui que l’on surnomme “Le Plus Grand Exorciste de l’Histoire” est sur le point d’atteindre sa conclusion dans Jujutsu Kaisen. Le combat a été long et difficile, coûtant la vie à de nombreux personnages, tels que Satoru Gojo, Hiromo Higuruma ou encore Choso. Après avoir combattu tous les exorcistes, la défaite de Ryomen Sukuna semble se rapprocher inexorablement, et ce même si certains commençaient à ne plus y croire.

Cependant, il se pourrait qu’un autre personnage meure avec lui. Car le combat est encore loin d’être terminé, et il n’y a aucune garantie sur le nombre de sacrifices supplémentaires à venir. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen !

Selon les spoilers du chapitre 264, Yuji utilise une Extension du Territoire et la scène se coupe rapidement à une gare ferroviaire. Nous voyons le Roi des Fléaux sous sa forme Yujikuna (la contraction de “Yuji” et “Sukuna”), surpris lorsque Yuji lui demande tout sourire de le suivre quelque part. La scène est étrangement similaire à la manière dont Geto a salué Gojo dans le chapitre 236 après la mort de ce dernier.

Bien que la plupart des fans pensent que c’est ce à quoi ressemble l’intérieur de son territoire, certains suggèrent que cela pourrait potentiellement cacher autre chose. Mais le sort de Yuji est en suspens et les fans pourraient bientôt avoir une réponse, du moins si Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, ne change pas de point de vue pour mettre en avant le combat entre Hakari et Uraume dans le chapitre suivant.

“Sukuna est confus dans le territoire de Yuji”.

Myamura, un compte X/Twitter populaire qui partage régulièrement du contenu sur Jujutsu Kaisen, a alors fait part de sa théorie : “Plus je regarde ça, plus je sens que ce n’est pas le territoire de Yuji. Sukuna n’étant pas dans sa forme originale, Yuji souriant à Sukuna. Tout cela crie que c’est autre chose. Juste un pressentiment. J’espère que Gege ne changera pas de point de vue au prochain chapitre. J’AI BESOIN DE RÉPONSES GEGE !!”

Un autre internaute a ajouté : “Regardez vraiment son expression. Ça crie littéralement ‘Je vais mourir dans les trois prochains chapitres’. Les fans de Yuji, préparez-vous à avoir le cœur brisé dans les semaines à venir.”

Un autre fan a également déclaré : “Peut-être que Yuji a récupéré Sukuna dans son corps et est mort, c’est l’au-delà et maintenant il passe du bon temps avec son oncle dans une gare.”

“Je pense que c’est là que Yuji meurt, peut-être qu’il s’est sacrifié pour que Megumi parte mais Sukuna vivrait dans le corps de Yuji. Qui sait,” a dit un autre.

Et un dernier a ajouté : “Cela ressemble carrément à une scène d’au-delà. Les mêmes choses que nous avons vues avec Jogo, Gojo et Kashimo.”

Reste à voir si cette théorie des fans va se concrétiser dans les prochains chapitres, ou si Gege Akutami a encore d’autres rebondissements en réserve pour nous surprendre. En tout cas une chose est sûre, la disparition du héros sera certainement un coup dur pour beaucoup, déjà qu’ils peinent à se remettre de celle de Gojo.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez comment Jujutsu Kaisen avait teasé l’Extension du Territoire de Yuji depuis longtemps sans que personne ne le remarque. Vous pouvez également consulter notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne.