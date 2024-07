Les exorcistes tentent le tout pour le tout pour sauver Megumi : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen.

Les héros de Jujutsu Kaisen affrontent Sukuna depuis le chapitre 222 et n’ont rien lâché depuis, malgré de nombreuses pertes. Mais alors qu’ils semblent acculés, les exorcistes ont en réalité encore une carte à abattre face au roi des fléaux. En effet, s’il aura fallu que Yuta se transforme en monstre en possédant le corps de Satoru Gojo, d’autres protagonistes sont aussi prêts à donner un coup de main.

Car vaincre le redoutable antagoniste ne suffira pas pour régler tous les problèmes : outre sa volonté de lancer la fusion initiée par Kenjaku, Sukuna continue d’occuper le corps de Megumi Fushiguro. Et les amis du jeune homme comptent bien l’empêcher de le torturer plus longtemps. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen.

Quand sortira le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen sortira le 28 juillet 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement pendant au moins quatre semaines.

La publication du manga connaît en effet une autre pause, qui surgit alors que Gege Akutami a déjà été au repos forcé pendant trois semaines pour sa santé. Aucune explication n’a été donnée par l’éditeur ou le mangaka, mais il est possible que ce dernier prenne son temps pour ne pas s’épuiser avant la fin du manga, qui a été suggérée lors de la confirmation de l’arc final de Jujutsu Kaisen.

Spoilers potentiels du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen devrait dévoiler si le plan de Yuta pour sauver Megumi a fonctionné.

gege akutami/shueisha

L’élève de Gojo a en effet demandé à l’Ange d’utiliser l’échelle de Jacob, un sort inné capable d’annuler les effets de toutes les techniques dans son rayon d’action, directement sur le roi des fléaux. Déjà affaibli par son long combat et les récentes dissections infligées par Yuji qui visait son lien avec Megumi, Sukuna se retrouverait alors sans corps, ce qui signerait le début d’une victoire des exorcistes.

L’auteur a annoncé que l’arc de la Bataille de Shinjuku serait également le dernier, mais la défaite de Sukuna ne signifie pas pour autant la fin de Jujutsu Kaisen. Car l’antagoniste a toujours Uraume parmi ses alliés, et peut encore lancer la fusion que Kenjaku souhaitait faire, permettant d’unir les habitants du Japon à maître Tengen.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de Jujutsu Kaisen. Nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.