Jujutsu Kaisen : ce personnage adoré des fans a remporté le dernier sondage de popularité

Les résultats du 4e sondage de popularité nippon de Jujutsu Kaisen sont enfin sortis, et un personnage adoré des fans l’a remporté pour la première fois.

Alors que le combat contre celui qui est considéré comme étant le plus grand exorciste de l’histoire se poursuit, le manga Jujutsu Kaisen met en scène plusieurs personnages jouant un rôle actif contre le terrifiant Ryomen Sukuna. Cependant, même avec tous leurs efforts, le fameux Roi des Fléaux reste incroyablement puissant.

Et alors que le héros du manga de Gege Akutami, à savoir Yuji Itadori, a été mis à l’honneur dans le Weekly Shōnen Jump (WSJ) en faisant la couverture du numéro de cette semaine, les fans ont également pu découvrir les résultats du 4e sondage de popularité officiel organisé par le célèbre magazine de la Shūeisha. Des résultats qui nous révèlent ainsi que le protagoniste de Jujutsu Kaisen s’est finalement fait devancé par un autre personnage très plébiscité.

En effet, le vainqueur du quatrième sondage, organisé au Japon pour marquer le sixième anniversaire du manga, n’est autre que Satoru Gojo. Et bien qu’il fasse pourtant partie des personnages les plus populaires auprès des fans, c’est la première fois qu’il obtient la première place dans les sondages nippons. On retrouve ensuite Yuji à la deuxième place, et enfin Megumi Fushiguro à la dernière place du podium.

“Résultats du 4e Sondage de Popularité : 1er Satoru Gojo ; 2e Yuji Itadori ; 3e Megumi Fushiguro.

Mais il semble que nous n’ayons pas encore les résultats complets dans le magazine de cette semaine. Il faudra attendre encore un peu pour connaître le classement des autres.”

Au fil des ans, Yuji, Megumi et Gojo ont dominé les sondages de popularité au Japon, et ils ont toujours été dans le top trois à chaque fois. Mais jusqu’à présent, Gojo n’était jamais parvenu à se hisser en tête du classement. Toutefois, on peut dire que la popularité du personnage s’est accrue ces derniers mois suite aux évènements survenus dans le manga, d’autant qu’il est plus ou moins revenu dans le dernier chapitre en date.

Car pour rappel, après avoir été libéré de la Lisière du Supplice dans laquelle il avait été scellé lors du Drame de Shibuya, les lecteurs avaient pu assister à la bataille tant attendue entre les deux personnages les plus puissants de l’œuvre, à savoir Sukuna et Gojo. Mais la défaite de ce dernier, s’étant traduite par la mort du personnage, a été un coup dur pour nombre de fans, à tel point que cela a fait la une des tendances sur les réseaux sociaux et ce, partout dans le monde. On peut donc comprendre que ces résultats du 4e sondage ne sont pas particulièrement surprenants.

« Tout le monde, vite ! Faites semblant d’être surpris », a écrit un fan sur X/Twitter, tandis qu’un autre a répondu, « C’est assez fou. Gojo était loin derrière Yuji et Megumi dans tous les sondages précédents. », faisant ainsi référence au précédent sondage du WSJ.

« Quoi ? Gojo est toujours le premier même s’il est mort ? Même Akutami est choqué », a commenté un troisième.

À noter toutefois que ce n’est pas la première fois que Gojo arrive en tête d’un classement de ce type, puisque le détenteur du Sixième Œil avait déjà remporté la première place du sondage de popularité français, organisé en 2023 par les éditions Ki-oon.

Le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen met en scène l’affrontement entre Yuta/Gojo et Sukuna alors que les deux font appel à leur redoutable Extension du Territoire. Vous pouvez consulter la date de sortie et les principaux spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen.