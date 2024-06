L’auteur de Jujutsu Kaisen présente ses excuses pour le chapitre 262

2021 TOHO CO. LTD

Le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen met en scène l’affrontement tant attendu entre Sukuna et Yuta, mais Gege Akutami se dit désolé d’avance.

Le manga Jujutsu Kaisen est sur le point de conclure son arc mouvementé de la Bataille de Shinjuku. Cela fait déjà plus d’un an que le combat entre Sukuna et les exorcistes dure, et le compteur de morts n’a jamais cessé de grimper. Le chapitre 261 allait même jusqu’à montrer Yuta alors qu’il perdait son humanité dans l’espoir de vaincre le roi des fléaux, teasant le duel entre l’exorciste et le grand antagoniste de l’histoire inventée par Gege Akutami.

Utilisée en dernier recours, la technique de possession des corps volée à Kenjaku aura au moins servi à Yuta pour récupérer les compétences de Gojo Satoru en transférant son cerveau dans la tête de son ancien mentor. Une décision difficile et dont les conséquences divisent les fans, mais nécessaire pour avoir une chance de l’emporter.

Le chapitre 262 présente enfin le combat entre le roi des fléaux et Yuta, dans le corps de Gojo Satoru. Mais avant même sa sortie, une annonce a refroidi l’ardeur des fans : seules 7 pages permettront de découvrir le duel. Malgré tout, les lecteurs auront aussi droit à une magnifique double page présentant les deux personnages, ou encore une illustration pour la nouvelle édition du magazine Weekly Shonen Jump.

Sauf qu’au milieu de tous ces projets, l’auteur a fini par tomber malade. La publication de Jujutsu Kaisen en a été fortement impactée, et sera mise en pause pour deux semaines. Au point que Gege Akutami s’est senti obligé de présenter des excuses pour sa santé.

C’est sur un compte populaire de Jujutsu Kaisen sur X/Twitter que les fans ont pu retrouver les excuses en question, traduites en anglais : “Je suis tombé malade et j’ai eu des symptômes étranges,” explique ainsi le mangaka. “Désolé pour tous les désagréments que j’ai causés.“

Face à la déclaration, de nombreux fans ont réagi, faisant généralement part de leur inquiétude. Et parfois même de leur incompréhension, comme cet internaute qui s’est interrogé : “Pourquoi les japonais s’excusent-ils quand ils sont malades ? Ce n’est pas de leur faute de toute façon, ou c’est la pression ?“

Le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen dévoilera l’affrontement des extensions des territoires de Yuta et Sukuna. Vous pouvez consulter notre guide pour en savoir plus sur sa date de sortie et ses spoilers.