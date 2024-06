Les fans de Jujutsu Kaisen divisés quant au sort de Yuta dans le chapitre 262

2021 toho co. ltd

Le manga Jujutsu Kaisen a révélé le corps coupé en deux de Yuta, alors que le jeune homme s’est servi de celui de Gojo pour affronter Sukuna – mais son sort pourrait ne pas avoir été scellé.

Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen aura offert une nouvelle dose d’horreur aux lecteurs du manga de Gege Akutami. Yuta, un des personnages les plus appréciés de la communauté, s’appropriait en effet le corps de son mentor et grand chouchou des fans, Gojo Satoru. Un plan terrifiant mais qui avait été préparé en amont par les exorcistes, dans le cas où Sukuna se serait débarrassé de tous ses adversaires, Satoru y compris, et censé contribuer à la fin de l’arc de la Bataille de Shinjuku.

La plupart des personnages s’étaient opposés à la stratégie morbide, refusant de faire de Yuta un monstre, mais ce dernier n’avait alors pas hésité à rappeler que Gojo avait justement dû jouer les monstres pour le bien de tous. Si les exorcistes avaient pu fermer les yeux sur la douleur du Possesseur du Sixième Œil, alors ils pourraient le faire à nouveau pour Yuta.

Pourtant, d’autres ont plus de mal à accepter la voie qu’a choisi d’emprunter le jeune homme : les fans de Jujutsu Kaisen, qui l’ont toujours en travers de la gorge malgré un combat magistral teasé à la fin du chapitre 261. Car pour utiliser le corps de Satoru Gojo, Yuta Okkotsu a d’abord dû abandonner le sien.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 262 !

Le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen se temine sur Rika étreignant le corps sans vie de Yuta, pleurant sur son sort. Le jeune homme semble avoir été recousu, mais est inconscient après l’échange des cerveaux grâce au sort de Kenjaku.

“Page en haute qualité de Rika en larmes qui crie le nom de Yuta alors qu’elle étreint tendrement son corps sans vie“

Et la vision du personnage bien-aimé dans cet état n’a pas manqué de diviser les lecteurs, certains craignant que le destin de Yuta soit scellé et d’autres s’attendant à le revoir sur pied prochainement.

“Toute cette histoire va se terminer sur Yuji comme seul survivant pour affronter Sukuna,” a ainsi commenté un internaute devant une image du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen publiée sur les réseaux sociaux par un leaker du manga. “Je déteste dire ça, mais je sens que Yuta est destiné à succomber.“

“C’est mon personnage préféré donc ça me rend malade,” a ajouté un deuxième.

Mais pour d’autres, il reste toujours de l’espoir : “Le dernier gros plan donne vraiment l’impression qu’il va ouvrir les yeux.“

Mais à quel prix ? Car l’auteur est bien capable d’un rebondissement, mais ne se dérange généralement pas pour les faire au détriment de ses personnages, comme le fait remarquer un internaute : “Gege est clairement en train de nous concocter quelque chose de répugnant.“

Vous pouvez retrouver la date de sortie et les spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen ici. Pour la suite, il faudra malheureusement attendre, car le manga sera ensuite à nouveau en pause pour des raisons de santé de l’auteur Gege Akutami.