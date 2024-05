Jujutsu Kaisen chapitre 259 : Sukuna va encore tuer un personnage adoré des fans

Le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen s’annonce comme étant l’un des plus émouvants du manga, car Sukuna va une nouvelle fois tuer un personnage très apprécié des fans selon les derniers spoilers.

Les tragédies sont devenues monnaie courante dans Jujutsu Kaisen. L’histoire n’en finit plus de s’assombrir depuis l’Arc du Drame de Shibuya, lorsque Kenjaku a scellé Satoru Gojo. Les fléaux de cet arc ont fait étalage de leur puissance, donnant ainsi du fil à retordre aux exorcistes. Pour aggraver les choses, Ryomen Sukuna a fait quelque chose d’inattendu, ce qui a détruit Shibuya.

L’attaque était en réalité dirigée contre Makora, mais une grande partie de Shibuya a subi des dommages collatéraux. Le dernier chapitre du manga de Gege Akutami a révélé une fois de plus la technique de feu de Sukuna. Bien que les Rayons Noirs consécutifs de Yuji Itadori aient empêché Sukuna de retrouver la pleine capacité de son sort d’Inversion, cela n’était toujours pas suffisant pour l’arrêter.

Le Roi des Fléaux a tiré avantage des Serments depuis son combat avec Gojo. Après qu’il a utilisé son fameux Fourneau dans le dernier chapitre en date, il était certain qu’une tragédie allait se produire. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen !

Qui meurt dans le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen ?

Selon les spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen, Choso meurt en protégeant Yuji des flammes de Sukuna.

Choso meurt de la manière la plus tragique possible. Il crée une barrière de sang autour de Yuji pour le protéger des flammes de Sukuna. Choso s’excuse d’avoir été inutile pendant leur entraînement. Nous voyons également le même monde des âmes dans le faux souvenir de Choso que celui qu’on avait pu voir lors du Drame de Shibuya.

Cependant, la plupart des chaises sont vides cette fois-ci, et seuls Choso et Yuji sont présents. Dans ce monde, Choso se sent fier de Yuji pour avoir appris le sort d’Inversion plus rapidement que lui. Il dit aussi que les frères cadets sont censés surpasser les aînés.

Yuji réprimande Choso quand il pense que ce dernier est sur le point de disparaître. Cependant, Choso dit qu’il doit aussi s’excuser auprès de Yuki. Il s’excuse ensuite auprès de Yuji de le laisser seul à nouveau. Choso parle également avec Eso et Kechizu.

De retour à la réalité, les derniers mots de Choso sont : « Merci, Yuji, d’être devenu mon frère. » Yuji décrit également Choso comme son grand frère avant que ce dernier ne se désintègre. Choso s’excuse de laisser Yuji « encore » seul, car il avait décidé de vivre comme un fléau pour ses frères et sœurs, laissant alors Yuji tout seul.

Cependant, lorsque Yuki est morte, elle a libéré Choso de cette pensée et lui a dit de vivre comme un humain. Pendant un bref moment, il a été aux côtés de Yuji comme un humain et comme son grand frère. Ainsi, même s’il est né comme un fléau, il a vécu quelques jours comme un humain et est mort en tant que tel.

Si vous voulez en savoir plus sur le chapitre à venir, vous pouvez consulter la date de sortie et les autres spoilers pour le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen. Et pour en apprendre encore davantage, découvrez cette déclaration d’Akutami sur l’influence qu’a eu Toji sur Geto, ou encore cet article qui explique pourquoi les exorcistes se couvrent les yeux.

