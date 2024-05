Jujutsu Kaisen Chapitre 262 : date de sortie et potentiels spoilers

Le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen poursuivra le combat entre Yuta et Sukuna. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, voici tout ce qu’on sait sur le prochain chapitre du manga.

Le manga Jujutsu Kaisen continue de mettre en scène la bataille contre le plus puissant des personnages de l’œuvre de Gege Akutami. Alors que Ryomen Sukuna avait tué Choso avec sa fameuse technique de feu, c’est Todo qui a finalement fait son grand retour pour sauver les autres exorcistes. Un retour qui a ainsi marqué la réunion entre Todo et Yuji, qui se sont une nouvelle fois alliés pour faire face à un ennemi commun.

Sukuna tente à nouveau de faire appel à son Extension du Territoire, mais il voit Gojo se dresser devant lui. En effet, le dernier chapitre en date a révélé que Yuta a pris possession du corps de Gojo pour vaincre le Roi des Fléaux. Même avec toute leur force combinée, les exorcistes ne semblent pas être de taille face à Sukuna.

C’est pourquoi Yuta Okkotsu a décidé de tout donner pour battre “le plus puissant exorciste de tous les temps” et ce, quitte à abandonner son humanité, souhaitant alors prendre possession du corps de Gojo en utilisant la technique de Kenjaku. Cependant, ce sacrifice sera-t-il suffisant pour vaincre celui qui a réussi à terrasser le détenteur du Pouvoir de l’Infini et du Sixième Œil ?

Étant donné que le manga va marquer une courte pause cette semaine, le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen sortira le 9 juin 2024 sur MANGA Plus. Il sera disponible à partir de 17h, et accessible gratuitement sur la plateforme pour trois semaines.

Potentiels spoilers pour le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen

À moins qu’il y ait un changement de point de vue, le prochain chapitre devrait vraisemblablement continuer le combat entre Yuta et Sukuna. Yuta ne peut copier une technique que pendant cinq minutes, et il n’y a aucune garantie de ce qui arrivera à Yuta une fois ces cinq minutes écoulées.

Il y a également un risque que Yuta doive vivre dans le corps de Gojo pour toujours. Le chapitre 261 a révélé que le corps de Yuta est coupé en deux comme celui de Gojo. Toutefois, il arrive à “rester conscient grâce à Rika”, qui commence à verser sa propre énergie occulte inversée dès que Yuta est touché.

Étant donné que Yuta a maintenant le corps de Gojo, il a également accès à ses souvenirs. Le chapitre révèle que Gojo avait déjà trouvé la solution au territoire sans barrière de Sukuna. Le dernier chapitre en date se termine avec Sukuna et Yuta/Gojo se préparant à un affrontement dantesque alors qu’ils invoquent tous les deux leur Extension du Territoire.

Cependant, il est très possible que Sukuna soit à bout de souffle ici. Il est non seulement affaibli, mais il combat également quelqu’un ayant les capacités de Gojo. Sans oublier que Todo et Yuji sont eux aussi toujours là. Mais il est également possible que Sukuna puisse activer la fusion avant de s’incliner dans les prochains chapitres.

Nous ne manquerons pas de mettre cet espace à jour dès que les premiers spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen seront disponibles. En attendant, découvrez pourquoi le retour de Nobara est imminent selon cette théorie, ou encore les interrogations des fans concernant le combat entre Gojo et Sukuna.