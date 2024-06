Jujutsu Kaisen Chapitre 263 : date de sortie et spoilers potentiels

Les hostilités sont lancées entre Yuta et Sukuna : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen.

Le combat entre le roi des fléaux et le nouveau Satoru Gojo habité par Yuta Okkotsu était attendu depuis longtemps… mais n’a fait que commencer. Car le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen est aussi intense qu’il est court : ne s’étalant que sur sept pages, il ne fait que lancer le duel et présenter les stratégies des deux adversaires, sans dévoiler pour autant les résultats, malgré l’annonce du climax de l’arc de la Bataille de Shinjuku.

L’auteur Gege Akutami a tenu à présenter ses excuses pour la courte durée de ce chapitre, et a également expliqué ne pas être en état de sortir la suite avant un bon moment. Car le mangaka est tombé malade et a donc pris une pause plus longue qu’à l’accoutumée. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen sortira le 30 juin à 17h sur le site Manga Plus. Il sera en accès gratuit pour au moins quatre semaines sur le site.

Un tel délai dans la publication du manga est dû à la santé de l’auteur, Gege Akutami ayant expliqué être tombé malade juste avant la sortie du chapitre 262.

Spoilers potentiels du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen devrait continuer de montrer l’affrontement entre Sukuna et Yuta, qui peut désormais utiliser les techniques de Gojo.

gege akutami/shueisha

Ironiquement, le jeune exorciste a beau pouvoir compter sur la sphère de l’Infini, ses pouvoirs ne resteront pas activés indéfiniment : car sa capacité à copier les différentes techniques de Kenjaku – pour rester dans le corps de Satoru Gojo – et celles de son ancien mentor ne dure que quelques minutes. Il devra donc se débarrasser du roi des fléaux dans un laps de temps très court, puisque le sort du héros une fois le temps écoulé est encore incertain.

Il se peut également que Yuji puisse lui aussi intervenir : après tout, avant le retour de Yuta, le protagoniste arrivait à tenir Sukuna en respect. Grâce au soutien d’autres exorcistes, il a également su faire face à l’autel démoniaque plus d’une fois. Il est donc possible que ses alliés aient prévu un moyen de le faire participer lui aussi à la rencontre entre Yuta et Sukuna.

Les spoilers sont disponibles quelques jours avant la publication officielle des chapitres de Jujutsu Kaisen : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront partagées.

