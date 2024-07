Jujutsu Kaisen : la technique surpuissante de Yuji dans le chapitre 264 a une signification cachée

Les spoilers du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen sont sortis et promettent l’arrivée d’une nouvelle technique pour le personnage principal, et qui en dit long sur l’évolution de Yuji depuis le début de l’histoire.

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen.

La Bataille de Shinjuku n’a jamais laissé un moment de répit aux exorcistes, venus se confronter un à un à un Sukuna au top de sa forme depuis qu’il a mis la main sur le corps de Megumi. Le roi des fléaux encaisse les attaques depuis le chapitre 222, et il rend les coups, au point de faire de nombreuses victimes parmi les personnages de Jujutsu Kaisen.

Alors que l’auteur a confirmé que l’arc en cours serait aussi le dernier du manga, il ne reste plus beaucoup de combattants pour s’opposer à l’antagoniste. On compte Todo, l’Ange et Yuji, Yuta ayant été assommé par son utilisation encore trop balbutiante des pouvoirs copiés de Kenjaku. Les héros se sont donc lancés dans leur dernier pari, celui d’utiliser l’échelle de Jacob sur leur ennemi, pour espérer annuler pour de bon sa possession du corps de Megumi et ainsi faire d’une pierre deux coups en sauvant à la fois leur ami et anéantissant Sukuna.

gege akutami/shueisha

Sauf que d’après les spoilers du chapitre 264, l’antagoniste va se débarrasser des exorcistes et se retrouver face à Yuji, qui va alors déployer sa propre extension du territoire. Si l’évolution en soi est déjà folle pour le jeune homme, qui avait commencé l’aventure sans posséder son propre sort inné, il se trouve que la technique possède des détails cachés qui en disent long sur le parcours du héros.

Car d’après un des leakers de Jujutsu Kaisen, le signe de main de Yuji pour lancer son territoire correspond à un signe très particulier associé à un bodhisattva nommé Ksitigarbha, dont le dessein serait de guider les hommes vers la lumière. Et comme le fait remarquer le traducteur, “c’est le meilleur mudra pour Yuji, puisque Ksitigarbha ne voulait pas devenir Bouddha tant que les ‘enfers’ n’avaient pas été purifiés. Il est le gardien des âmes.“

Yuji a longtemps porté en lui le roi des fléaux en personne, dont le territoire est même appelé “l’Autel démoniaque“. Désormais libéré de ce fardeau au détriment de son ami Megumi, le jeune homme n’a pas pour autant abandonné l’idée de combattre Sukuna. Le fait que son extension du territoire représente la volonté de tout purifier montre que le héros a grandi dans l’aventure, en s’opposant directement à celui qui l’avait propulsé dans le monde de l’exorcisme en le possédant.

Pour un autre internaute, Yuji a ainsi obtenu son “véritable rôle” avec l’extension du territoire, en précisant que “Ksitigarbha se traduit également par ‘ventre de la Terre’. Entre autres choses, ça montre que Yuji est toujours un vaisseau, mais au lieu d’abriter un démon, il est maintenant porteur de la volonté et des espoirs des autres.“

Le chapitre 264 ne dévoilera pas beaucoup de détails sur l’extension du territoire du héros. Pour en découvrir davantage, il faudra donc attendre le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen, qui sortira le 4 août 2024.