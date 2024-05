Le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen va faire revenir ce personnage après une longue absence

Les spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen confirment que ce personnage est enfin de retour après une longue absence, étant apparu pour la dernière fois dans l’Arc du Drame de Shibuya.

Jujutsu Kaisen continue sur sa lancée, enchaînant les tragédies. L’Arc du Drame de Shibuya a clairement marqué un tournant décisif dans le manga de Gege Akutami, ayant fortement impacté le monde des exorcistes. Et si cet arc est l’un des plus populaires de l’œuvre, c’est en partie grâce à ses combats incroyables sublimés par l’anime, mais aussi pour ses moments choquants.

Pour rappel, Kenjaku était parvenu à sceller Gojo dans la Lisière du Supplice, et tout va dégénérer lorsque les exorcistes vont réaliser qu’ils sont trop faibles pour combattre les fléaux. Cependant, les fans ne connaissant que l’anime ne sont assurément pas au bout de leur peine.

L’Arc de la Bataille de Shinjuku met en scène la bataille contre le Roi des Fléaux, mais personne n’a encore réussi à le vaincre. Bien que le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen soit l’un des plus émouvants à ce jour, avec Sukuna qui a encore tué un personnage adoré des fans, il marque également le retour d’un autre personnage très apprécié, que nous n’avions pas vu depuis le Drame de Shibuya. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen !

Todo va faire son grand retour dans le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen

Selon les spoilers, Aoi Todo rejoint le champ de bataille dans le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen.

Todo a toujours été un personnage favori des fans de Jujutsu Kaisen, mais il avait disparu après l’Arc du Drame de Shibuya. Juste au moment où Yuji s’effondrait et avait renoncé à combattre, Todo était arrivé et l’avait remotivé. Le duo a combattu Mahito, et l’élève de terminale de l’école d’exorcisme de Kyoto a clairement aidé Yuji à vaincre le fléau.

Cependant, le personnage n’est plus réapparu depuis qu’il a perdu l’une de ses mains, ayant alors montré qu’il ne pouvait plus utiliser son fameux sort inné, baptisé Boogie Woogie. Depuis, Jujutsu Kaisen n’a rien mentionné à propos de Todo, du moins jusqu’au chapitre 259. Juste au moment où Choso meurt et que Yuji tente de retrouver les autres, Todo fait une apparition inattendue.

Dans un bref flashback, Mei Mei et Todo discutent de la manière de sauver les personnes piégées dans le territoire de Sukuna. Le plan repose sur leurs techniques respectives. Cependant, Todo n’est pas sûr que son Boogie Woogie fonctionne. Néanmoins, il peut sentir son énergie occulte, et c’est pourquoi il est prêt à tenter le coup. Toutefois, il n’arrive pas à déplacer Choso et Yuji hors du territoire à temps.

Yuji s’inquiète pour les autres, mais Todo se contente de lui dire que les autres exorcistes vont “probablement bien”, ce qui suffit à encourager Yuji pour qu’il continue le combat. Le chapitre se termine avec Yuji et Todo chargeant vers Sukuna.

Si vous voulez en savoir plus sur le chapitre à venir, vous pouvez consulter la date de sortie et les autres spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen.