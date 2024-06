Les fans de Jujutsu Kaisen réclament ce changement inattendu pour l’anime

Jujutsu Kaisen a peut-être conquis le monde ces dernières années, mais certains fans ont fait une demande pour le moins inhabituelle concernant son adaptation animée.

La popularité mondiale de Jujutsu Kaisen n’est clairement plus à prouver. L’anime, adapté du shonen éponyme de Gege Akutami, n’a eu que deux saisons et un film préquel jusqu’à présent. Pourtant, cela ne l’a pas empêché de rentrer dans le Livre Guinness des records un peu plus tôt dans l’année, en devenant la série animée la plus demandée de 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les spectateurs estiment que l’anime manque de moments plus légers. Jujutsu Kaisen est réputé pour les nombreuses morts tragiques de ses personnages, et lorsqu’ils ne meurent pas, ils vivent des événements bien trop souvent déprimants. En bref, l’œuvre est remplie de drames de toute sorte, et il n’y a pas assez de moments comiques selon certains.

Au départ, cela permettait à Jujutsu Kaisen de se distinguer par rapport aux autres shonens les plus populaires, comme par exemple One Piece et Naruto. Cependant, après une longue période sombre, les fans réclament désormais des moments plus légers et remplis d’humour entre les différents incidents de l’intrigue principale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fillers sont l’un des aspects les plus détestés de l’anime car ils ne font pas partie du récit d’origine. Cependant, il y a aussi des avantages à ces épisodes dits “de remplissage”. En effet, les fillers peuvent contribuer à développer et à étendre l’univers d’une œuvre, mais aussi à créer des liens plus profonds entre les personnages.

Jujutsu Kaisen est notamment connu pour ne pas avoir d’épisodes fillers, adaptant fidèlement le manga d’Akutami. Cela joue en faveur de l’anime, mais cela prive aussi la série de moments plus légers, qui pourraient ainsi compenser la dimension tragique de l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans la saison 1, l’anime compense cela en ajoutant quelques moments comiques à la fin des épisodes, les étiquetant comme des « Juju Stroll ». Mais ces petits segments après le générique de fin (ou ending) manquent dans la saison 2. Cela a déplu à de nombreux spectateurs qui en demandent plus.

« Plus de fillers… S’il vous plaît… Je ne peux pas supporter toutes ces morts… » a écrit un utilisateur sur Reddit, tandis qu’un autre ajoutait : « Ah, oui, Jujutsu Kaisen est le seul fandom qui veut plus de fillers. »

Un fan a également souligné : « Je pense que l’absence de “fillers” ou d’arcs plus légers dans les nouveaux shonen est une surcorrection de tous les fillers que nous avions dans les anciens anime shonen. C’est très regrettable car souvent, je veux juste voir les personnages faire des choses hilarantes. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’anime Jujutsu Kaisen reviendra, mais reste à voir si le souhait des fans pour ce changement se réalisera dans la saison 3.

En attendant, découvrez également les avis des fans de Jujutsu Kaisen concernant ce duo amusant que Yuji aurait pu former avec un exorciste de classe S, ou encore pourquoi ils sont divisés concernant le potentiel retour de ce personnage disparu.