Le remake de One Piece verra le jour pour deux raisons spécifiques selon Wit Studio

WIT Studio travaille actuellement sur le remake de l’anime One Piece, et le co-fondateur et président George Wada a abordé deux problèmes majeurs de l’anime original.

One Piece est un manga extrêmement populaire créé par Eiichiro Oda, qui a eu droit à son adaptation en anime en 1999. Alors qu’elle faisait déjà partie des œuvres les plus plébiscitées à l’international, elle a reçu une reconnaissance mondiale supplémentaire après l’adaptation en live-action de Netflix. Et lors du Jump Festa 2024, la franchise a annoncé que Netflix s’associait à WIT Studio pour un remake de l’anime, baptisé THE ONE PIECE.

Le remake couvrira toute la Saga East Blue. Il s’agit de la première saga de One Piece, dans laquelle Luffy commence son voyage et rassemble les membres de son équipage. Après plus de six mois de silence, le studio a partagé la première mise à jour concernant ce remake tant attendu.

“Nous faisons l’anime “THE ONE PIECE” pour toucher un public plus large. Beaucoup hésitent à regarder la série actuelle en raison de son ancien format 4:3 et du nombre élevé d’épisodes. Nous abordons ces problèmes dans le remake.”

L’anime One Piece est diffusé depuis 1999, et la principale plainte des fans concerne le rythme. L’anime original ajoute beaucoup de scènes qui ne sont pas canons et prolonge les scènes de combat pour avoir suffisamment de matériel pour de nouveaux épisodes. Le problème est que One Piece, étant une série hebdomadaire, doit suivre le manga.

Cependant, beaucoup hésitent à regarder l’anime en raison du nombre important d’épisodes, ce qui n’est pas si surprenant étant donné qu’il y a actuellement plus de 1100 épisodes de One Piece. Cependant, WIT Studio va probablement couper beaucoup de scènes qui ne sont pas essentielles à l’intrigue. De plus, la Saga East Blue dans l’anime original a également un format 4:3, qui sera également corrigé dans la nouvelle version.

Un fan a alors répondu à la publication sur X/Twitter : “Ce sera littéralement la plus grande œuvre de fiction. One Piece sans problèmes de rythme ne peut pas être battu.”

“One Piece obtenant enfin une bonne adaptation anime dès le début avec de bons doublages augmenterait la popularité de dix fois,” a partagé un autre.

Un autre fan a quant à lui ajouté : “Je sais que beaucoup de gens hésitent à commencer One Piece à cause du nombre d’épisodes et du rythme. Le format 4:3 n’est pas un des problèmes. J’espère qu’ils feront de cette adaptation quelque chose de spécial. En attendant les mises à jour d’ailleurs.”

