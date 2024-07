Le créateur de One Piece se confie sur ce Fruit du Démon qui enfreint ses propres règles

Eiichiro Oda s’est confié sur un Fruit du Démon en particulier dans le SBS 109 de One Piece, révélant qu’il allait à l’encontre de ses préférences.

La position des films One Piece dans la continuité de l’intrigue du manga a toujours été sujette à spéculation. Bien que des personnages apparus dans les films, comme Shiki et Uta par exemple, apparaissent également dans l’intrigue principale, les événements des longs-métrages n’ont jamais été abordés dans l’histoire.

C’est pourquoi certains fans sont assez confus à ce sujet. Récemment, un lecteur a donc demandé à Oda, à l’occasion du SBS 109, si la présence de Shiki le Lion d’Or dans le manga signifiait que les événements de One Piece Film: Strong World de 2009 étaient canons par rapport à l’histoire principale.

Et la réponse d’Oda a enfin permis d’en apprendre un peu plus sur la connexion entre les films et le canon. En effet, le mangaka a révélé qu’on peut incorporer “de force” les événements de Strong World (et de tous les autres films) dans l’intrigue principale si on le souhaite. Mais ils ne seront pas “tant que ça” connectés au manga pour autant.

L’auteur a également confirmé que le Shiki de Strong World est le même que celui du manga. Cependant, il n’avait jamais prévu de donner au personnage le Fruit Flottant (ou Fuwa Fuwa no Mi en VO). Oda a alors révélé qu’il avait une règle personnelle, à savoir de ne pas donner à ses personnages la capacité de flotter et de voler librement.

“J’ai une règle personnelle que je ne créerai pas de personnage pouvant voler librement dans les airs”, a révélé Oda. “Alors j’ai décidé de sceller le ‘Fruit Flottant’ (parce que c’est un manga sur les pirates).”

Mais comme Shiki a reçu le Fruit Flottant dans le 10e film d’animation de la franchise, le mangaka doit désormais l’inclure dans l’histoire principale. C’est assez inhabituel, puisque c’est normalement le non-canon qui doit s’adapter au canon, et non l’inverse. Comme l’a dit Oda, “Il est vrai qu’une étrange ‘importation inversée’ s’est produite.”

Shiki est un personnage mystérieux dans le manga One Piece. Il faisait partie de l’Équipage de Rocks aux côtés de Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Après la dissolution de l’équipage, il a fondé le sien sous le nom de l’Équipage du Lion d’Or.

Son Fruit du Démon de type Paramecia lui permet de faire flotter n’importe quel objet inanimé qu’il touche, lui permettant ainsi de voler (en l’appliquant sur les deux épées qui remplacent ses jambes). Il était considéré comme un Fruit non-canon jusqu’à présent. Mais la réponse d’Oda l’a officiellement inscrit sur la liste des Fruits du Démon canons dans One Piece.

Pour plus d'informations sur les Fruits du Démon, consultez notre explication du Toshi Toshi no Mi de Bonney. Et pour en apprendre encore davantage sur One Piece, écouvrez également cette théorie sur la relation entre Joy Boy et le Géant d'Acier, ou encore les raisons qui ont permis au remake de l'anime de voir le jour.