One Piece Chapitre 1120 : date de sortie et spoilers potentiels

Le robot géant a enfin riposté et attaqué un Doyen : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1120 de One Piece.

L’arc Egghead n’a jamais été aussi proche de sa fin dans le manga One Piece : tous nos pirates sont prêts à mettre les voiles, que ce soit sur le bateau des géants comme le Thousand Sunny, et ce malgré les tentatives des Doyens de les retenir pour s’en prendre à tous les satellites de Vegapunk.

Atlas et Lilith doivent en effet déjouer les plans de York, mais les dernières itérations encore en vie du savant d’Egghead ne sont pas seules : par-delà sa mort, le docteur continue de s’exprimer grâce à la diffusion qui a repris. Le message de Vegapunk n’est donc pas fini, et histoire d’en rajouter encore un peu, le géant d’acier s’est lui aussi réveillé : on sait désormais qu’il s’appelle Emeth, et qu’il était étroitement lié à Joy Boy.

Mais pour découvrir la suite de One Piece, il faudra attendre encore un peu, la publication étant entrée dans une nouvelle pause. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1120.

Quand sort le chapitre 1120 de One Piece ?

Le chapitre 1120 de One Piece sortira le 14 juillet 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1120 de One Piece

Le chapitre 1120 de One Piece devrait montrer les conséquences directes du 1119 et du combat entre Emeth et Warcury.

eiichiro oda/shueisha

Non content de nous dévoiler le nom de la relique, l’auteur Eiichiro Oda nous a en effet offert une splendide double page dans le chapitre 1119, dans laquelle le robot géant a asséné un violent coup de poing au Doyen. Au point de lui casser une de ses défenses !

Mais il faudra aussi voir ce qu’il en est du côté du reste de l’équipage : Nami, Usopp et les autres n’ont toujours pas amerri. Or, on les avait laissés en plein affrontement, alors que Zoro venait s’opposer à Nusjuro pour les protéger. Avec un peu de chance, le chapitre 1120 pourrait ainsi montrer l’évolution du duel entre les deux épéistes.

Du côté du message de Vegapunk, on devrait également avoir de nouvelles révélations puisque la transmission a repris. Les satellites Lilith et Atlas devraient quant à eux passer à l’action, comme on nous l’a suggéré dans le précédent chapitre.

Les spoilers de One Piece sortent généralement quelques jours avant la publication : nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.