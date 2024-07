Ce personnage de One Piece a failli être le second de Luffy, les fans n’en reviennent pas

Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a révélé dans une interview quel personnage il envisageait au départ comme second personnage principal aux côtés de Luffy, et ce n’est pas celui auquel on pourrait s’attendre.

Le DVD récemment sorti de Monsters : L’Enfer du dragon volant aux 103 passions, l’anime préquel de One Piece sorti en janvier 2024, contient une interview spéciale du créateur de la franchise. Dans cette interview, Oda a révélé que Shimotsuki Ryuma avait initialement un rôle crucial dans ses plans.

« À cette époque (avant One Piece), j’étais fier d’avoir déjà imaginé un personnage comme Luffy en tant que personnage principal », a déclaré le mangaka. « Ensuite, j’ai pensé que je voudrais faire d’un personnage secondaire un personnage principal. »

Oda a continué : « Je croyais que si nous avions deux personnages principaux, nous pourrions garantir une place pour la sérialisation. Ryuma est ce personnage, créé dans le but d’être le deuxième personnage principal. »

Le fait que Ryuma était initialement pensé comme étant le second personnage principal explique pourquoi l’auteur a créé Monsters en premier lieu. Car pour rappel, l’anime Monsters est adapté du one-shot éponyme d’Oda sorti en 1994, soit trois ans avant le début de One Piece. On pourrait ainsi le voir comme une sorte de backstory pour un autre personnage principal. Cependant, à un moment donné, Oda a changé d’avis, laissant Ryuma de côté dans One Piece pendant de nombreuses années avant de finalement l’introduire dans l’arc Thriller Bark.

À la place, c’est son descendant Roronoa Zoro qui l’a finalement remplacé, étant le premier membre de l’équipage de Luffy (bien que la connexion entre Zoro et Ryuma n’ait été expliquée que récemment). Et même si Zoro n’est pas le second protagoniste de l’œuvre à proprement parler, on peut dire qu’il l’est plus ou moins de par son rôle dans l’histoire et dans l’équipage.

« Damn, donc Ryuma dans Thriller Bark est le personnage principal numéro 2 », a écrit un internaute sur X/Twitter, suivi par un autre qui a ajouté : « Ryuma est conçu comme le second personnage principal ! Oui, je pense que Zoro surpassera Ryuma un jour, je l’espère. »

Un troisième a ajouté : « Après l’avoir relu, Oda a créé Ryuma pour être le second personnage principal, mais puisque Ryuma est mort dans la chronologie principale de One Piece, Zoro est le personnage créé pour soutenir Luffy en tant que second personnage principal. Ai-je bien compris ? Mais cela fait-il de lui le deutéragoniste ? »

Bien que le commentaire d’Oda ne confirme pas si Zoro est bien le deutéragoniste de One Piece, cela prouve que l’auteur avait déjà des plans en tête pour Luffy et ce, des années avant que One Piece ne voit le jour.

Et pour en apprendre davantage sur l’univers de One Piece, découvrez notre explication du Toshi Toshi no Mi de Bonney, ou encore quel est cet autre Fruit du Démon qui enfreint les règles fixées par Oda en personne.