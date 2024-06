Le manga One Piece va prendre une nouvelle pause après le chapitre 1119

Le manga One Piece livre trois chapitres d’affilée avant de confirmer une courte pause, mais combien de temps durera-t-elle après le chapitre 1119 ?

Le manga One Piece est plus proche que jamais de l’arc d’Elbaf (ou Erbaf). Le combat contre le Gorosei continue même après que Luffy ait atteint le navire des géants. Bonney prend la forme Nika avec les encouragements de Luffy, et ils sont prêts à affronter Mars.

Le manga a pris plusieurs pauses depuis le début de l’arc de l’île d’Egghead, soit en raison du planning chargé d’Eiichiro Oda, soit en raison de l’état de santé du mangaka. Ainsi, avoir trois chapitres d’affilée est donc devenu plutôt rare ces derniers temps. Habituellement, de nombreux mangaka du Shonen Jump prennent des pauses toutes les trois semaines, ce qui est aussi censé être le rythme d’Oda.

Inutile de dire que les fans soutiennent Oda pour cette pause, et ce alors qu’ils brûlent d’impatience de découvrir ce qui se passera dans le prochain chapitre. Le manga prendra une pause d’une semaine après le chapitre 1119, et devrait donc revenir le 14 juillet 2024 avec le chapitre 1120.

Un fan a alors partagé sur X/Twitter : “Est-ce que c’est juste moi, ou est-ce que l’un de vous ressent la même chose que moi lorsque Oda-sensei prend une pause, je me sens heureux, je ne suis jamais triste lorsqu’il prend une pause (oui, One Piece me manque et je veux un chapitre). Mais je suis vraiment heureux qu’Oda prenne des pauses et qu’il prenne soin de sa santé.”

“Trois semaines d’affilée, c’était génial. La pause est attendue et méritée. One Piece est au sommet depuis des années maintenant. Passer de Wano à Egghead est incroyable. Aucune plainte, même pas les nombreuses pauses pendant Egghead. Ça en vaut la peine,” à répondu un autre à la publication de Pew.

Un autre internaute a ajouté : “Nous avons eu trois chapitres d’affilée après un long moment. Je suis heureux qu’Oda prenne une pause et j’espère que nous aurons encore trois chapitres d’affilée bientôt.”

