Le chapitre 1120 de One Piece verra enfin Luffy et Emeth interagir, et les fans adorent la réaction du capitaine de l’Équipage du Chapeau de Paille.

Les choses vont prendre une sombre tournure dans le chapitre 1120 de One Piece, avec Atlas qui va se sacrifier pour sauver les héros. Cela donnera ainsi un peu de temps aux Chapeaux de Paille pour qu’ils puissent échapper à la colère des membres du Gorosei (aka les Doyens) et prendre la mer pour quitter Egghead. Mais le prochain chapitre ne sera pas que tragédie, car nous assisterons également à la conversation tant attendue entre Luffy et le Géant d’Acier, dont on connaît désormais le nom, à savoir Emeth.

Emeth avait autrefois un lien étroit avec Joy Boy. Bien que la profondeur de leur connexion ne soit pas entièrement révélée, on peut clairement voir que Joy Boy comptait vraiment pour le robot. En fait, ce n’est qu’après avoir senti son ami (qui est en réalité Luffy) en danger que le robot s’est réveillé après des siècles.

Après avoir initialement perdu contre les Doyens, Emeth trouve la motivation de se battre à nouveau lorsqu’il se souvient des paroles de Joy Boy dans le chapitre 1119. Et dans le chapitre suivant, il va enfin rencontrer son ami perdu depuis longtemps. Voyant Joy Boy en Luffy sous sa forme Gear 5, il va alors s’approcher du pirate et apparemment lui parler.

Emeth va appeller Luffy “Joy Boy” et va lui dire à quel point il est heureux de pouvoir enfin le rencontrer. Bien évidemment, Luffy ne va pas comprendre que c’est bien à lui que s’adresse Emeth, bien qu’il soit très heureux de découvrir que le robot peut parler. Cela donne ainsi lieu à une scène hilarante entre les deux, de nombreux fans trouvant Luffy plus adorable que jamais.

Le robot va ensuite promettre de protéger Joy Boy et de combattre ses ennemis comme si c’étaient les siens. Il va alors faire de son mieux pour occuper et va prévoir d’utiliser son attaque la plus puissante pour permettre à Luffy de s’échapper avec son équipage et les Géants.

Bien que la fin de leur rencontre soit triste, la conversation entre les deux a conquis tous les fans sur les réseaux. Un internaute a alors écrit sur X/Twitter : “J’adore comment même un foutu robot vieux de 900 ans ne peut s’empêcher de taper dans l’air pour attirer l’attention de Luffy.”

Un autre a dit : “J’adore Luffy étant Luffy. Malgré tout ce nouveau lore qui l’entoure et ce que cela signifie pour son personnage, il reste Luffy. J’adore ça.”

Un troisième a commenté : “Luffy est adorable. J’adore la façon dont Sensei l’a dessiné sur ces pages. Pauvre Emeth.”

Malheureusement, il faudra probablement attendre un bon moment avant qu’Emeth et Luffy ne se retrouvent à nouveau. Le protagoniste a déjà quitté l’île d’Egghead tandis que le robot doit encore affronter le Gorosei. Mais nul doute que de nombreux espèrent avoir droit à une autre scène adorable entre les deux à l’avenir.

