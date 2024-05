One Piece : la sortie de l’arc Erbaf teasée par le Shonen Jump

Un petit détail sur le site officiel du Shonen Jump tease la fenêtre de sortie de l’arc Erbaf de One Piece, l’un des arcs les plus attendus du manga.

Après plus de 25 ans de publication, One Piece est entré dans sa Saga Finale. Le manga se trouve actuellement en plein arc de l’Île d’Egghead. Cet arc est dans sa dernière ligne droite alors que l’Équipage du Chapeau de Paille affronte ses ennemis les plus forts et les plus influents, à savoir le Gorosei et le Gouvernement Mondial.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation écrite, on suppose que le prochain arc de la Saga Finale sera l’arc Erbaf. Cet arc a été teasé pendant des années, le nom de l’île ayant été mentionné pour la première fois lors de l’arc Little Garden en 2000. Après des années d’attente, il semble que l’Équipage du Chapeau de Paille mettra enfin les voiles vers la fameuse île.

Le site officiel du Shonen Jump révèle que les figurines de personnages de One Piece pour l’arc Erbaf sont prévues pour une sortie en novembre 2024. Étant donné que les figurines auront les designs officiels des personnages pour l’arc Erbaf, il est sûr de dire que l’arc commencera probablement vers novembre, voire même un peu avant.

Aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Cependant, l’information renforce la théorie que l’arc Erbaf de One Piece débutera cette année et suivra l’arc de l’Île d’Egghead.

“Selon le site officiel du Shonen Jump, les figurines des personnages One Piece en lien avec Erbaf vont sortir en novembre. Il est donc officiellement confirmé que les Chapeaux de Paille arriveront à Erbaf d’ici là.”

Erbaf occupe une place importante dans One Piece. C’est la terre des géants où Luffy et Usopp ont toujours voulu aller. Dans l’arc Little Garden, l’Équipage du Chapeau de Paille rencontre les géants Dorry et Brogy qui reviennent dans l’arc de l’Île d’Egghead pour aider l’Équipage du Chapeau de Paille et amener Luffy à Erbaf.

Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a également fait allusion au début de l’arc Erbaf depuis un certain temps. L’arc de l’Île d’Egghead comporte une scène majeure où Shanks arrive sur Erbaf et détruit complètement l’Équipage de Kid. L’arrivée de Dorry et Brogy sur l’île d’Egghead tease également la prochaine destination des Chapeaux de Paille.

De plus, le chapitre 1114 de One Piece vient de révéler que le Dieu Soleil Nika était originaire d’Erbaf, signifiant qu’il y a une connexion plus forte entre Luffy et la terre des géants. D’autres théories suggèrent également que c’est dans cet arc qu’Usopp sera davantage développé et qu’il pourrait gagner en puissance.

Reste à voir si One Piece entrera réellement dans l’arc Erbaf en novembre. Mais étant donné le développement de l’arc actuel, ce calendrier semble tout à fait plausible.

