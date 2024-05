L’anime One Piece sera-t-il retardé après la pause du manga ?

Le manga One Piece est régulièrement interrompu par des pauses plus ou moins intempestives ces derniers temps, mais cela signifie-t-il que l’anime sera lui aussi retardé ?

Actuellement, l’anime et le manga One Piece suivent tous deux l’arc de l’Île d’Egghead de la Saga Finale. Toutefois, alors que l’anime diffuse des épisodes hebdomadaires, le manga prend souvent des pauses ces derniers temps, particulièrement durant cet arc. C’est le premier arc de la Saga Finale, dans lequel l’Équipage du Chapeau de Paille fait la découverte d’une île futuriste, mais également la rencontre du génie scientifique Vegapunk.

Nous apprenons également beaucoup sur les mystères du Siècle Oublié. One Piece a récemment repris après une pause de trois semaines, avant de repousser la sortie du chapitre 1114 à cause de la Golden Week. Cependant, le manga fera une nouvelle pause après la Golden Week. Bien que la raison soit encore inconnue, elle pourrait être liée à la santé de son créateur, Eiichiro Oda, ou à l’emploi du temps chargé du mangaka.

Malgré cela, la situation ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour l’anime, qui rattrape déjà le manga. Doit-on donc s’attendre à ce que l’anime One Piece fasse lui aussi une pause en raison des pauses successives du manga ?

L’anime One Piece sera-t-il retardé ?

Bien que le manga fasse l’objet de multiples interruptions en ce moment, il n’y a, pour l’instant, aucune nouvelle concernant un retard de l’anime One Piece.

Toei Animation

Cela dit, si l’anime rattrape le manga, il restera très peu de matériel sur lequel Toei Animation, le studio d’animation qui adapte l’œuvre d’Oda, pourrait travailler. Si cela se produit, le rythme pourrait ralentir encore plus ou nous pourrions voir plus d’épisodes récapitulatifs. L’anime propose souvent ce genre d’épisodes spéciaux, le dernier en date étant sorti le 14 avril 2024, à la place de l’épisode 1101. Il revenait notamment sur les précédents affrontements entre l’Équipage du Chapeau de Paille et le Cipher Pol.

Le rythme est un point souvent critiqué par les fans du manga. Cependant, cela serait impossible pour la Toei de produire One Piece comme un anime hebdomadaire s’il suivait un rythme régulier. C’est également l’une des raisons pour lesquelles One Piece a un si faible pourcentage d’épisodes fillers comparé à d’autres animes de longue durée.

Tout comme avant les combats de Luffy contre Lucci et de Law contre Barbe Noire, il pourrait y avoir plus de d’épisodes récapitulatifs avant les combats de Shanks contre Eustass Kid, Luffy contre Kizaru ou encore Garp contre les Pirates de Barbe Noire.

L’anime vient de révéler que Bonney est la fille de Kuma mais n’a pas encore approfondi ce sujet, contrairement au manga. Le prochain épisode de l’anime laissera probablement entrevoir Kid et Garp pénétrant en territoire ennemi.

Pour l’instant, la raison des pauses du manga reste inconnue. Nous mettrons à jour cet espace dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.

En attendant, vous pouvez consulter les spoilers du chapitre 1114 de One Piece. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre encore davantage sur la franchise, découvrez comment Oda avait déjà révélé le message de Vegapunk “par erreur”, ou encore qui est l’auteur qui sera en charge du prochain roman dédié à Roronoa Zoro.

