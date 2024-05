One Piece : l’auteur avait déjà révélé le message de Vegapunk “par erreur”

Le manga One Piece vient de lâcher l’un de ses plus grands rebondissements avec le message de Vegapunk, mais Eiichiro Oda avait en réalité déjà dévoilé le twist par accident, dix mois trop tôt.

Le chapitre 1113 de One Piece a marqué un tournant dans le manga, en révélant une information capitale sur le monde des pirates. Source de l’arrivée des membres du Gorosei sur l’île de la Science, au point de précipiter l’histoire vers la fin de l’arc Egghead, l’enregistrement du Dr Vegapunk a dévoilé que le monde finirait par “sombrer dans l’océan“.

Une déclaration forte, relayée sur tous les escargophones existants, et qui ne manquera pas d’impacter le reste du récit inventé et dessiné par Eiichiro Oda. Sauf qu’en réalité, le mangaka avait déjà lâché l’info par accident en juin 2023, soit dix mois en avance.

C’est en effet ce qu’a expliqué Pewpiece, un utilisateur X/Twitter comptant parmi les leakers et experts de One Piece les plus reconnus. Dans sa dernière publication, l’internaute est ainsi revenu sur la révélation du chapitre 1113 : “Vous saviez qu’Oda avait révélé par erreur que le monde était en train de sombrer, et que seuls les Japonais étaient au courant ? Dans la version finale du chapitre 1085 de One Piece, un message de Lilly a été modifié, et certains mots ont été cachés car ils contenaient des spoilers que l’auteur ne voulait pas encore révéler.“

“Une version préliminaire disait « 沈みゆく世界に夜明けの旗を掲げ » qui se traduit par « hisser le drapeau de l’aube dans un monde qui sombre. » De nombreux Youtubeurs s’en étaient aperçus et s’étaient interrogés, mais personne n’avait eu de réponse à l’époque.“

Dans les commentaires, l’internaute ajoute que Yude-Ron, un Youtubeur spécialisé sur le Japon et One Piece en particulier, avait fait une vidéo s’interrogeant sur la citation de Lilly, posant la question “Le monde va-t-il couler dans la mer ?“

Si à ce moment-là, la phrase du personnage pouvait paraître obscure ou innocente, elle a revêtu un sens définitif dans le chapitre 1113 : le message de Vegapunk est on ne peut plus clair, le monde va bel et bien sombrer.

En revanche, le docteur s’est gardé de donner tous les détails. Pour les découvrir dans la suite de son enregistrement, il faudra au moins attendre le chapitre 1114 de One Piece, qui ne sortira pas avant le 12 mai.