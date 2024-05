Le nombre de pages du chapitre 1116 de One Piece inquiète les fans pour la santé de l’auteur

Les fuites du chapitre 1116 de One Piece ont révélé une longueur réduite : les lecteurs n’auront ainsi droit qu’à 13 pages, et déjà la communauté se dit préoccupée par la santé de l’auteur Eiichiro Oda.

Le manga One Piece est en plein climax, approchant inexorablement de la fin de l’arc Egghead et du passage à celui d’Erbaf. Mais tout n’est pas rose du côté de la publication, devenue irrégulière depuis mars 2024. En témoigne la prochaine pause qui frappera le manga après le chapitre 1116.

Mais l’inquiétude des fans est loin de s’arrêter là, car en plus d’une interruption dans la sortie de One Piece, les fuites indiquent que le prochain chapitre sera plus court que les autres. Là où la longueur habituelle se situe en général autour des 17 à 19 pages, le 1116 n’en proposera que 13 aux fans. De quoi relancer les craintes de la communauté sur les réseaux sociaux.

Car Eiichiro Oda a récemment eu quelques soucis de santé. Déjà à la fin de l’année 2023, il avait eu besoin d’un mois de repos forcé pour se remettre d’une opération des yeux. Le créateur de One Piece avait ensuite retrouvé un rythme régulier… jusqu’à la mort d’Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball.

Oda avait alors pris une nouvelle pause, plus longue cette fois, faisant part de son envie de prendre soin de lui et réfléchir davantage à ce que représente One Piece pour lui. Et depuis, le manga entre en pause environ tous les deux chapitres. Au point de s’alarmer quant à la santé du mangaka ? Pour certains fans, la réponse est clairement oui, malgré l’absence d’annonce officielle par l’auteur ou son éditeur.

“La santé est ce qui compte le plus. Prenez soin de vous, Oda senpai“, peut-on ainsi voir en réaction au post sur X/Twitter dévoilant le nombre de pages. Une inquiétude reprise par d’autres internautes, comme ce fan : “Une partie de moi pense et espère qu’il y a 13 pages parce que c’est là qu’un arrêt dans le chapitre a du sens et non parce qu’il est malade.“

Le chapitre 1116 de One Piece sortira le 2 juin 2024. Et si vous avez besoin de vous remettre à jour, on vous récapitule le message de Vegapunk ici. Vous pouvez également découvrir l’histoire détaillée de Joy Boy dans notre guide dédié.

