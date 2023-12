One Piece : Comment regarder l’anime sans les fillers ?

Aborder One Piece et son millier d’épisodes peut très vite s’avérer intimidant, mais sachez qu’il est possible de prendre des raccourcis sans perdre le Nord. On vous explique comment regarder ce colosse de l’animation japonaise sans les épisodes fillers.

En signant One Piece, Eiichiro Oda a créé l’une des séries les plus longues de tous les temps. D’abord un manga publié en 1997, les aventures des pirates ont été adaptées en anime dès 1999 pour le petit écran… et ça ne s’est pas arrêté depuis.

Avec plus de 1000 épisodes à regarder, traverser One Piece est une tâche redoutable même pour le fan le plus dévoué. Mais cela ne doit pas nécessairement être trop compliqué, et on vous aide à vous y retrouver.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé ce guide afin que vous puissiez regarder les aventures des Mugiwara du début à la fin, mais sans tous les épisodes fillers moins “utiles” au reste de l’histoire.

crunchyroll

Vous remettez toujours à plus tard votre exploration des mers de One Piece, et vous finissez par découvrir avec horreur qu’il vous faudra plusieurs années pour binge-watcher l’anime. Malheur ! Vous ne pourrez jamais intégrer les rangs des fans absolus des Chapeaux de Paille, mais regrettez amèrement à l’idée de passer à côté d’un monument de la japanimation. Eh bien, pas forcément !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parce qu’il y a les fillers ! L’anime ayant rapidement rattrapé le manga, il a fallu inventer de courtes histoires, voire de courts arcs, pour combler les trous le temps que l’auteur dessine la suite de One Piece. “Filler“, ça peut se traduire par “qui remplit” : et c’est exactement le rôle de ces épisodes. Exclusifs à l’anime, ils n’impactent en aucun cas l’histoire du manga, et peuvent donc être sacrifiés par un spectateur pressé de rattraper son retard. Mieux : ils peuvent aussi être appréciés après coup, si un jour vous parvenez à être à jour et que vous ne pouvez plus attendre la sortie des épisodes toutes les semaines.

On vous explique ici quels épisodes et arcs peuvent être passés pour regarder One Piece sans manquer les informations importantes issues du manga.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais si vous en avez l’occasion, allez quand même un jour jeter un œil à ces récits : certains en valent clairement la peine !

1 – Passez les films

crunchyroll

Tout d’abord, si vous êtes pressé par le temps, n’hésitez pas à passer les films One Piece. Contrairement à la tendance des nouveaux animes comme Demon Slayer ou Chainsaw Man, ces longs-métrages sont des ajouts à l’histoire. Beaucoup d’entre eux sont donc simplement des récits issus de certains arcs, et d’autres sont des passages annexes qui élargissent les aventures des Chapeaux de Paille (mais n’ont aucun impact sur l’intrigue elle-même).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, vous pouvez retirer les films suivants de votre liste de visionnage sans craindre de perdre le fil :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

One Piece : Le film

One Piece : L’Aventure de l’île de l’horloge

One Piece : Le Royaume de Chopper, l’île des bêtes étranges

One Piece : La Malédiction de l’épée sacrée

One Piece : Le Mecha géant du château Karakuri

One Piece épisode d’Alabasta : Les pirates et la princesse du désert

One Piece épisode de Chopper : Le Miracle des cerisiers en hiver

One Piece 3D : À la poursuite du chapeau de paille

Évidemment, une fois que vous aurez regardé tout One Piece sans les épisodes filler, vous pourrez revenir et regarder ces films pour revivre la magie de la série encore et encore.

2 – Ignorez les épisodes fillers

crunchyroll

One Piece compte plus de 1000 épisodes, 32 arcs (jusqu’à présent) et 13 saisons (jusqu’à maintenant). Cependant, ce nombre peut être considérablement réduit si vous ignorez les épisodes qui ne sont pas canon.

Bien sûr, cela ne vous aidera pas à binge-watcher One Piece d’un seul coup. Mais cela peut vous aider à passer du début à la fin un peu plus rapidement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc les épisodes que vous pouvez sauter (Source : Anime Filler List) :

54 à 60

98 et 99

102

131 à 143

196 à 206

220 à 226

279 à 283

291 et 292

303

317 à 319

326 à 336

382 à 384

406 et 407

426 à 429

457 et 458

492

542

575 à 578

590

626 et 627

747 à 750

780 à 782

895 et 896

907

1029 et 1030

Cette liste d’épisodes fillers peut sembler énorme, mais ce n’est rien comparé à la série elle-même.

3 – Dernier conseil : ignorez les opening, ending… et les récapitulatifs !

crunchyroll

One Piece est célèbre pour ses opening et ending de premier plan. Avec des thèmes entraînants capables de rallier les fans en une poignée de notes, ces moments de chanson ont de quoi enchanter les spectateurs… mais vous prennent aussi de précieuses minutes ! Si vous êtes pressé par le temps, passer ces morceaux est un excellent moyen de vous en faire gagner.

La durée totale de One Piece, en comptant les épisodes canon et les fillers – ainsi que les films – dépasse les 500 heures. En gros, il vous faudrait presque un mois de visionnage non stop pour tout rattraper. Vous comprendrez donc que ces quelques minutes de chansons accumulées vous seront précieuses sur le long terme !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous optez pour un visionnage “dépouillé” des opening et ending ainsi que des fillers, vous arrivez sur un temps évalué à un peu plus de 300 heures. Une somme qui reste intimidante, mais le One Piece se mérite !

L’anime One Piece est intégralement disponible sur Crunchyroll en France. Vous pouvez aussi retrouver la série et ses films sur ADN et Paramount+. Du côté de Netflix, vous retrouverez la série en live-action, mais aussi le prochain remake, annoncé lors de la Jump Festa de 2024.