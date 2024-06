Pourquoi l’épisode 1109 de One Piece ne sort-il pas cette semaine ?

L’anime One Piece va connaître une pause dans la sortie de ses épisodes et ne présentera pas le 1109 à la date attendue par les spectateurs : on vous explique pourquoi.

L’anime One Piece est entré dans la saga finale avec l’arc Egghead, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de pirates inventée par Eiichiro Oda. Et clairement, le récit a déjà atteint un certain niveau de hype chez les spectateurs, après des premiers combats impressionnants et des révélations surprenantes.

Le public est pourtant loin d’avoir tout vu. D’autant plus que la disparition du Docteur Vegapunk va contribuer à retarder le départ de Luffy et son équipage, retenus dans le laboratoire du pays de la science avec les autres Satellites et les Séraphins hors de contrôle.

Malheureusement, avant de pouvoir assister à la suite des aventures de nos héros préférés ou même d’assister à un combat titanesque entre Shanks et Eustass Kid, il va falloir patienter : car l’anime va faire un détour avant de partager l’épisode 1109 de One Piece. On vous explique pourquoi.

Pourquoi l’épisode 1109 de One Piece ne sortira pas cette semaine ?

L’épisode tant attendu a été repoussé d’une semaine pour être remplacé par un récapitulatif sur les quatre Empereurs dans One Piece.

Cet épisode compilation évitera ainsi à la série de rattraper les chapitres écrits par l’auteur du manga, Eiichiro Oda. Il sortira le 16 juin 2024 sur Crunchyroll et ADN, et servira de rappel concernant les Yonkos actuels de l’anime : Luffy, Baggy, Shanks et Marshall D. Teach. Un rappel qui sera d’ailleurs utile pour les spectateurs, car la suite s’intéressera en partie à Shanks, qui s’apprête à affronter Eustass Kid.

Le combat sera crucial pour la suite de l’histoire, et se déroulera à Erbaf. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide consacré à l’affrontement entre les deux pirates et leur équipage.

Quant à l’épisode 1109, il sortira le 23 juin 2024 à 9h sur Crunchyroll et ADN. Sur Netflix, il sera disponible dès le 30 juin 2024.