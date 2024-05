Le manga One Piece annonce une autre pause après le chapitre 1114

One Piece va marquer une nouvelle pause après le chapitre 1114, peu de temps après le retour du manga. Voici donc tout ce que vous devez savoir.

Alors que le manga One Piece avait récemment repris son rythme de publication hebdomadaire avec le chapitre 1112, faisant alors suite à une pause de trois semaines, il semblerait que les fans vont une nouvelle fois devoir prendre leur mal en patience. Pour rappel, la précédente pause avait été annoncée peu après la mort d’Akira Toriyama, marquant la plus longue interruption de One Piece depuis juin et juillet 2023, lorsque Eiichiro Oda avait pris quatre semaines de congé en raison de son opération des yeux. À cette époque, One Piece venait de conclure la Saga du Pays des Wa et avait entamé la Saga Finale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais le chapitre 1114 de One Piece a également été retardé en raison de la fameuse Golden Week au Japon, impactant aussi tous les autres mangas du Weekly Shonen Jump. Le dernier chapitre s’est terminé sur un suspense majeur concernant le message de Vegapunk, alors que le combat sur Egghead continue pendant que l’équipage planifie son évasion vers Erbaf.

Bien que le chapitre 1114 ne soit pas encore officiellement sorti, la nouvelle d’une autre pause a été révélée. En effet, un internaute qui partage régulièrement des informations sur le manga a expliqué sur X/Twitter : « En raison d’une pause d’Oda après le [chapitre] 1114 également, les lecteurs de scans qui liront cette semaine devront attendre une pause de trois semaines jusqu’à la semaine du 24 mai pour un nouveau chapitre. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a également partagé le calendrier de sortie du manga ainsi que la date de sortie des spoilers : « One Piece sera de nouveau en pause Oda après la Golden Week. » Voici le calendrier actuel tel qu’il apparaît dans la publication :

28 avril – sortie officielle du chapitre 1113

3 mai – premier leak du scan du chapitre 1114

5 mai – pause de la Golden Week

12 mai – sortie officielle du chapitre 1114

19 mai – pause d’Oda

24 mai – scans du chapitre 1115

26 mai – sortie officielle du chapitre 1115

Pour l’instant, la raison de cette pause est encore inconnue. Nous mettrons à jour cet espace dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.

En attendant, vous pouvez consulter les spoilers du chapitre 1114 de One Piece. Et pour en apprendre davantage sur l’œuvre, découvrez comment Oda avait déjà révélé le message de Vegapunk “par erreur”, ou encore qui est l’auteur qui sera en charge du prochain roman dédié à Roronoa Zoro.

L’article continue après la publicité