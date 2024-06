Le manga One Punch Man va de nouveau prendre une longue pause

Le manga One Punch Man part à nouveau en pause prolongée, mais les fans ne sont pas surpris.

L’illustrateur du manga One Punch Man, Yusuke Murata, a récemment partagé une annonce sur X/Twitter révélant que l’œuvre prendra une pause de deux mois. La sortie du prochain chapitre serait alors prévue pour le 22 août 2024.

Bien que cette nouvelle ne soit certainement pas très réjouissante pour les fans, la plupart ne sont pas surpris par cela. Le manga est déjà connu pour ses fréquentes pauses. En plus de cela, la série publie des chapitres redessinés depuis février, sans offrir de nouveaux développements pour l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 202 est le dernier des chapitres redessinés, ce qui signifie que nous devrions bientôt obtenir du nouveau matériel à partir du chapitre 203. Cependant, étant donné la longue pause, nous devrons attendre un peu plus longtemps jusqu’à son retour fin août.

Malgré cela, de nombreux fans soutiennent la décision du mangaka de prendre une pause. Le manga One Punch Man propose des dessins très beaux et détaillés, montrant ainsi tous les efforts fournis par Murata dans son travail. Par ailleurs, il est tout à fait naturel qu’il ait besoin de pauses pour prendre soin de sa santé, surtout quand on connaît le rythme imposé aux mangakas de manière générale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous attendrons… J’espère que Murata sensei va bien”, a écrit un internaute sur X/Twitter, rejoint par un autre qui a déclaré, “Ça a l’air bien ces derniers temps, repos mérité.” Un troisième a mentionné le créateur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, et a commenté, “Gege et maintenant Murata… nous vivons des temps sombres… J’espère qu’il va bien aussi.”

Un quatrième a convenu sur Reddit, “Je préfère qu’ils apprécient de travailler sur cela plutôt que de le traiter comme une tâche à accomplir. J’espère que la pause les revigorera.”

L’article continue après la publicité

En rapport: Le manga My Hero Academia prend une nouvelle pause après le chapitre 425

L’article continue après la publicité

Cependant, certains semblent être moins conciliants, soulignant le rythme lent de la série en raison des chapitres redessinés. Un de ces internautes a commenté sur X/Twitter, “Partir en pause ? Ça fait pause depuis février,” et un autre a ajouté, “Chapitres entièrement redessinés… Et maintenant une pause ?”

Beaucoup de lecteurs attendent avec impatience le webcomic, maintenant que le manga est en pause. Certains espèrent également obtenir de nouvelles informations sur la saison 3 de One Punch Man. Mais jusqu’à présent, rien de nouveau n’a été révélé.

En attendant la nouvelle saison de One Punch Man, consultez notre liste des animes à découvrir ce mois-ci.

L’article continue après la publicité