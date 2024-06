L’anime One Piece annonce un délai avant un combat majeur

Les fans de One Piece attendent avec impatience le face-à-face entre Shanks et Eustass Kid, mais l’anime a annoncé un soudain retard dans la sortie de ses épisodes : on vous explique tout.

L’anime One Piece approche d’un moment particulièrement important dans l’arc Egghead, s’apprêtant à montrer l’affrontement titanesque entre Shanks le Roux et Eustass Kid, deux capitaines pirates très redoutés… et qui se sont déjà croisés. Du moins en partie : car Kid avait déjà provoqué Shanks, mais avait essuyé une violente défaite à distance, avant même de se trouver face à lui.

Avec un bras en moins, le capitaine avait dû battre en retraite, mais n’a jamais vraiment abandonné l’idée de prendre sa revanche sur l’Empereur. Une volonté de se venger qui mènera Kid et son équipage à un combat lui aussi brutal, qui promet clairement du spectacle pour l’anime.

Malheureusement, les spectateurs ne pourront pas en profiter tout de suite. Car One Piece va dévoiler l’épisode 1108 le 9 juin selon le calendrier de sortie habituel, mais n’enchaînera pas sur le 1109. Avant lui, sera dévoilé le 16 juin 2024 un épisode récapitulatif sur les différents Empereurs.

“La semaine prochaine, il n’y aura pas de nouvel épisode One Piece. Au lieu de cela, il y aura un épisode spécial sur les Yonko intitulé « Histoire gravée ! Les quatre empereurs turbulents, anciens et nouveaux !“

Luffy et Baggy ont récemment obtenu leur titre ronflant, mais les deux autres Empereurs sont des vétérans : Barbe Noire est devenu “Yonko” après la saga de la Guerre au Sommet, et Shanks l’était déjà alors depuis quelques années.

L’anime One Piece ne peut faire sans des épisodes fillers, ou de “remplissage” : sa diffusion hebdomadaire risquerait de rattraper le manga d’Eiichiro Oda. Pour éviter de prendre trop d’avance, il faut donc parfois ralentir la cadence, d’où ces délais.

Présenter une nouvelle fois les Empereurs n’est pas non plus anodin. Le récapitulatif apparaît justement avant que Shanks ne se retrouve à nouveau confronté à Eustass Kid, ce qui les mènera à leur combat iconique et très attendu des fans.

Vous pouvez consulter notre guide pour en apprendre davantage sur le prochain épisode 1108 de One Piece, de sa date de sortie à ses spoilers. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil aux animes qui sortent ce mois-ci en streaming.