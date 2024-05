Une nouvelle pause de One Piece après le chapitre 1116 inquiète les fans du manga

Le manga One Piece sera une nouvelle fois en pause après la sortie du chapitre 1116, ce qui n’a pas manqué de générer perplexité et inquiétude du côté des fans du manga d’Eiichiro Oda.

One Piece est officiellement dans sa saga finale et se dirige tout droit vers la fin de l’arc Egghead et le début de celui d’Erbaf. Forcément, le climax rend les choses très tendues dans le manga d’Eiichiro Oda, chaque chapitre étant l’occasion d’un nouveau rebondissement. Mais les lecteurs vont devoir retenir leur souffle : la publication va encore entrer en pause après le chapitre 1116.

Cette interruption n’a rien d’ordinaire : elle survient dans une période plutôt irrégulière pour le manga, qui a commencé fin 2023 alors que l’auteur était au repos forcé pour se remettre d’une opération des yeux. Depuis, les pauses ont été plus fréquentes, en raison notamment des problèmes de santé d’Eiichiro Oda.

Malgré tout, le mangaka continue de produire un excellent travail presque chaque semaine, impressionnant ses fans par ses talents de conteur et ses dessins impeccables – à quelques exceptions près. Un travail qui a cependant subi de nouveaux délais après l’annonce du décès d’Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball.

En effet, après la mort du légendaire mangaka, Eiichiro Oda a décidé de souffler avant de reprendre l’écriture de One Piece. Le manga est ainsi entré dans une longue pause après son chapitre 1111 : pendant un mois, les fans ont dû patienter. Après le retour des pirates, il a également fallu composer avec la Golden Week, période de jours fériés au Japon, ou encore le planning de sortie de l’auteur qui lui offre une semaine de repos tous les trois chapitres.

Pour une grande partie des fans de One Piece, de telles pauses ne sont pas un problème : il est tout de même question d’une œuvre vieille de presque 27 ans, dont la publication a toujours été continue. Mais l’irrégularité du travail d’Oda ces derniers temps a tout de même généré de la perplexité et de l’inquiétude parmi le public du manga.

“Aïe, encore une pause. Ce n’est plus drôle,” a ainsi écrit un internaute en réaction à l’annonce sur X/Twitter.

“Mon dieu, Oda veut une pause tous les deux chapitres. On a la réaction du monde depuis les 3-4 derniers chapitres et rien d’autre“, a commenté un autre, faisant référence aux nombreux points de vue adoptés dans One Piece alors que le docteur Vegapunk transmet un message important.

“Oda a travaillé dur. Qu’il profite de sa pause,” intervient un fan, tandis qu’un deuxième va plus loin : “Pour ceux qui ne l’ont pas encore remarqué – c’est évident qu’Oda prend plus son temps après la mort de Toriyama sensei et se préoccupe davantage de sa santé, ce qui entraîne une pause d’une semaine tous les 2 chapitres. Et je pense qu’on peut voir les effets de ce nouveau rythme sur les dessins bien plus impressionnants.“

En effet, malgré ses fréquentes pauses, One Piece n’a pas perdu en qualité : l’histoire toujours aussi cohérente et bien construite est aussi solide que l’image. Mais pour ce qui est de son rythme, rien n’indique que les choses s’amélioreront, alors que l’auteur est également engagé sur la série en live-action pour Netflix, qui a déjà donné des nouvelles sur les acteurs de sa saison 2.