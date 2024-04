Pourquoi l’épisode 1101 de One Piece est-il en retard ?

Dans le dernier épisode de One Piece, les fans ont enfin pu revoir le fameux Gear 5 de Monkey D. Luffy après plusieurs mois. Et alors que nombre d’entre eux attendent la suite de l’anime avec impatience, l’épisode 1101 a été retardé. On vous explique tout.

L’anime One Piece suit actuellement l’arc Egghead de la Saga Finale. Cet arc a débuté en janvier 2024 et a déjà offert de nombreux moments palpitants. Le dernier épisode a introduit le Gear 5 dans un nouveau style artistique, et les fans étaient absolument ravis de revoir leur transformation favorite.

CP-0 débarque sur l’île d’Egghead sur ordre du Gorosei pour tuer Vegapunk et trouver l’équipage sur place. Luffy et Rob Lucci se sont déjà affrontés à Enies Lobby avant l’Ellipse, c’est pourquoi cet épisode apparaît comme une sorte de revanche.

Lucci est confiant quant à sa victoire puisqu’il a éveillé les pouvoirs de son Fruit du Démon. Cependant, il n’est pas le seul à avoir évolué depuis tout ce temps. Les pouvoirs de Luffy en tant que Dieu du Soleil sont trop écrasants. L’épisode 1101 de One Piece continuera leur bataille, mais il a été retardé.

Pourquoi l’épisode 1101 de One Piece a-t-il été retardé

Toei Animation

L’épisode 1101 de One Piece sera officiellement diffusé le 21 avril. Le retard est dû au studio d’animation. À la place, le public a eu droit à un épisode spécial qui revenait sur l’histoire de Lucci, Kaku et des autres agents du Cipher Pol présents sur Egghead.

Le 14 avril, l’épisode 1101 a donc été remplacé par un épisode récapitulatif qui présentait des flashbacks d’Enies Lobby et du combat opposant le Cipher Pol et l’Équipage du Chapeau de Paille alors que ces derniers tentaient de sauver Robin. L’anime diffuse souvent des épisodes récapitulatifs, étant un bon moyen de rappeler certains anciens évènements tout en évitant de rattraper trop rapidement le manga. Cela permet également au studio de disposer de suffisamment de matériel à adapter sur le long terme et ainsi d’éviter les fillers.

Bien que One Piece soit diffusé depuis 1999, il contient beaucoup moins de fillers par rapport à d’autres séries de longue durée. L’anime met en avant la revanche de Luffy contre Lucci avec le flashback. À Enies Lobby, leur combat était intense. Il est toujours considéré comme l’une des meilleures batailles de la série.

Cependant, Sakazuki connaît la force de Luffy et ordonne à Lucci de ne pas l’affronter jusqu’à ce que Kizaru arrive avec des renforts. Les choses ne se déroulent pas comme prévu puisque Lucci montre ses pouvoirs nouvellement éveillés. Au milieu de tout cela, Vegapunk partage sa théorie sur les origines du Fruit du Démon.

Il explique qu’un Fruit du Démon est la “concrétisation” d’un “désir d’évolution“. Ces pouvoirs naissent des combinaisons illimitées de l’imagination. Ainsi, chacun de ces pouvoirs montre une possibilité différente pour l’avenir de l’humanité.

