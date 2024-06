Le chapitre 1119 de One Piece sera encore une fois très court, les fans s’interrogent

La publication de One Piece a été irrégulière ces derniers temps, et la longueur du chapitre 1119 vient ajouter son grain de sel : les fans s’inquiètent pour la santé de l’auteur et s’interrogent.

One Piece est en plein climax de son arc Egghead, mais ce n’est pas ce qui remue le plus la communauté des fans ces derniers temps. Car au milieu des révélations sensationnelles et des combats chaotiques, il est difficile de ne pas remarquer que la publication du manga connaît elle aussi des temps troublés.

De nombreuses pauses ont en effet impacté le rythme des sorties, et la santé de l’auteur est vite devenue un sujet de conversation aussi suivi que les rebondissements de l’histoire de Luffy. Et alors que le manga s’apprête à repartir en pause, il semblerait que le prochain chapitre 1119 ne compte que 13 pages.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé un des leakers habituels du manga, qui rappelle également que dans toute l’histoire de l’œuvre d’Eiichiro Oda, la réduction du nombre des pages pour un chapitre n’est arrivé que quatre fois.

Pendant longtemps, la sortie du manga était ponctuée d’une pause tous les trois chapitres, à l’image d’autres grosses séries du Shonen Jump comme Jujutsu Kaisen. Mais le décès en mars 2024 d’Akita Toriyama, créateur de Dragon Ball, a beaucoup impacté Eiichiro Oda. Depuis, la publication a été moins régulière, générant de l’inquiétude parmi les fans soucieux de la santé et du bien-être de leur auteur préféré.

“Sans mentir, je ne serais pas en colère si on avait un mois de pause pour qu’Oda soit de nouveau complètement sur pied,” a ainsi réagi un internaute dans les commentaires. Ce à quoi un autre a ajouté : “S’il ne se sent pas bien, j’espère qu’il pourra se reposer grâce à cette pause, quitte à prendre plus de temps après.“

Mais il faut aussi compter sur d’autres points : la pause qui frappera la publication de One Piece après le chapitre 1119 n’est pas inhabituelle. Elle arrive simplement, comme convenu, après la sortie de trois chapitres. Quant au nombre de pages qu’il contiendra, il est également possible qu’il s’agisse des conséquences de l’implication de l’auteur sur d’autres projets.

Car en plus du manga, Eiichiro Oda surveille également le remake de l’anime par le studio WIT, tout en étant consultant sur la série en live-action de One Piece par Netflix.

Or, la saison 2 serait sur le point de commencer : l’annonce des nouveaux acteurs correspond avec les dates envisagées pour le tournage de la série. Il est donc très probable que l’auteur du manga ait eu fort à faire dernièrement.