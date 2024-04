Le roman One Piece sur Zoro change d’auteur : on vous explique pourquoi

L’un des personnages préférés des fans, Zoro, va avoir droit à son roman tiré de One Piece. Mais l’auteur ne sera pas Eiichiro Oda : on vous dit pourquoi.

Roronoa Zoro compte parmi les tout premiers membres de l’équipage de Luffy, et à son expérience s’ajoute de nombreuses compétences. Bras droit du capitaine au Chapeau de Paille, il manie trois sabres avec une adresse et une force capables de venir à bout de nombreux adversaires.

L’anime One Piece vient d’entrer dans l’arc Egghead, le manga s’apprête à en sortir avec un climax colossal. Et au milieu de toutes ces histoires tumultueuses, auxquelles va s’ajouter la saison 2 de la série live-action sur Netflix, les pirates auront bientôt droit à un bonus : à savoir un roman sur la vie de Zoro, plus spécialement sur l’époque où il était chasseur de pirates.

Toutefois, aucune date n’a encore été donnée à ce stade, et Eiichiro Oda n’en sera pas l’auteur. C’est Jun Esaka qui va prendre les rênes de ce nouveau projet, après s’être fait connaître pour avoir signé des œuvres du côté de Naruto (Le roman de Naruto : Le Septième Hokage et la spirale du destin, ou encore Le roman de Sasuke : L’énigme du Dessin des Astres). Le romancier n’est pas non plus un inconnu dans l’univers d’Oda, puisqu’il a aussi sorti One Piece : Héroïnes, un roman s’intéressant aux personnages féminins.

La renommée de l’auteur peut expliquer la grande attente des fans, bien que le roman sur Zoro ne soit pas considéré comme canon à l’histoire de One Piece. On découvrira les aventures du chasseur de pirates, avant qu’il ne rencontre Luffy et intègre son équipage. Et des aventures, le second en a vécues pas mal avant de devenir l’un des hors-la-loi les plus recherchés !

Zoro a en effet quitté son village après la mort de son amie et rivale Kuina, dans le but de réaliser leur rêve commun : devenir le meilleur épéiste du monde. Pour y parvenir, pas le choix, il va falloir affronter quiconque possède une lame et fait parler de lui. Y compris le terrible Mihawk.

Mais le jeune homme se perd en chemin – un classique chez Zoro -, et finit par travailler comme chasseur de pirates aux côtés de Johnny et Yosaku. Il continuera sur cette voie de longues années avant de croiser le chemin de Luffy dans One Piece.

