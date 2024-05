One Piece Chapitre 1114 : Date de sortie et spoilers

One Piece vient de révéler une partie du message de Vegapunk, mais tout n’a pas encore été dévoilé : date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1114.

L’impatience avait grimpé en flèche chez les lecteurs de One Piece, alors qu’on nous promettait une “vérité sur le monde“. La diffusion du message de Vegapunk avait commencé au chapitre 1108, soit le 25 février 2024 : autant dire que la révélation se méritait, après avoir provoqué de nombreuses rumeurs.

Le docteur a enfin lâché la bombe, et c’est plus important que ce qu’on croyait – même si l’auteur Eiichiro Oda avait en réalité déjà spoilé son propre manga par accident. Le monde va sombrer dans l’océan et… et quoi, en fait ? Pour découvrir les raisons qui poussent le savant à avancer une telle théorie, il va falloir attendre la suite !

Date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1114 de One Piece !

Le chapitre 1114 de One Piece sortira le 12 mai 2024. Il sera disponible gratuitement sur Manga Plus (pour trois à quatre semaines), à partir de 17h en France.

Les lecteurs vont donc devoir attendre encore un peu, car le manga prend une pause d’une semaine. Ce délai ne découle en rien du planning d’Eiichiro Oda : la Golden Week va bientôt commencer au Japon, soit une période de plusieurs jours fériés. C’est pour cette raison que le magazine Weekly Shonen Jump ne sortira pas de numéro, impactant la sortie d’autres mangas également, tels que My Hero Academia.

Spoilers du chapitre 1114 de One Piece

La sortie du chapitre 1114 de One Piece a été repoussée d’une semaine, mais les premiers spoilers sont tout de même disponibles. On sait ainsi que le message du Dr Vegapunk continuera sa diffusion.

eiichiro oda/shueisha

Le scientifique nous parlera du Siècle Oublié, dévoilant que ses connaissances dépassent tout ce qu’on aurait pu imaginer jusque-là. De la même manière, il est très probable que les habitants d’Ohara aient été aussi avancés que lui sur le sujet.

Vegapunk mentionnera aussi le premier Joyboy, un jeune homme de l’ancien royaume possédant la capacité de s’étirer. Cette déclaration confirme une fois encore le lien entre Luffy et Joyboy, partageant très certainement le même fruit du démon.

Le chapitre 1114 de One Piece montre aussi le Mother Flame, cette arme redoutable qui a réduit le royaume de Lulusia à l’état de cratère dans la mer. Son apparence avait jusqu’ici était dissimulée, mais les lecteurs vont pouvoir découvrir une sorte de flamme placée sous l’eau, dans un réservoir. L’arme de destruction massive a été créée par Vegapunk, ce qui justifie ses propos lorsqu’il dit se sentir responsable et coupable de nombreux crimes.

D’autres spoilers seront dévoilés avant la publication du chapitre 1114 : nous mettrons cet espace à jour dès que de plus amples informations seront disponibles sur la suite de One Piece.

