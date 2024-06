Le M1911 est une arme de poing standard que vous pouvez utiliser comme arme secondaire dans XDefiant. Avec cette classe du M1911, vous pouvez tirer le meilleur parti de son contrôle et de sa précision.

Dans XDefiant, des armes comme le M1911 peuvent être portées en complément de votre arme principale pour vous sauver lorsque vous êtes à court de balles pendant un duel.

Cette arme de poing dispose de plusieurs accessoires intéressants, et le fait de savoir lesquels sont les meilleurs peut vous aider à survivre dans tous les modes de jeu.

Voici donc la meilleure classe du M1911 dans XDefiant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Ubisoft Le pistolet M1911 est capable de vous sauver la vie dans XDefiant.

Les meilleurs accessoires du M1911 dans XDefiant

Bouche : Extenseur de canon

: Extenseur de canon Lunette : Point rouge

: Point rouge Poignée arrière : Poignée allégée

: Poignée allégée Chargeur : Chargeur rapide

Cette classe du M1911 dans XDefiant repose fortement sur la précision, et l’Extenseur de canon est la clé qui permet d’améliorer les défauts de cette arme en augmentant sa portée.

La lunette idéale pour cette classe est le Point rouge, une lunette pour arme de poing capable de cibler avec précision et qui vous permettra de rivaliser avec la plupart des armes de milieu de gamme.

Enfin, équiper le M1911 d’un Chargeur rapide augmente sa vitesse de rechargement de 40% et vous permettra de ne jamais manquer de munitions dans un moment critique. La Poignée allégée vous permet également de récupérer du recul et de vous déplacer plus rapidement lorsque vous visez, ce qui est idéal en mouvement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour débloquer le M1911 dans XDefiant, vous devez relever un défi qui consiste à éliminer 4 adversaires avec une arme secondaire à courte portée (moins de 4 mètres).

Meilleures alternatives du M1911 dans XDefiant

Le M9 et le 686 Magnum sont d’autres armes de choix à la place du M1911 dans XDefiant.

Le M9 a une approche plus furtive et un bon rapport entre la portée et le recul. Quant au 686 Magnum, il a la plus grande portée effective de toutes les armes secondaires du jeu.

Si vous souhaitez en savoir plus sur XDefiant, retrouvez notre sélection de guides :

Classement des armes | Meilleures armes en ranked | Meilleure faction | Cartes et modes de jeu | Résoudre le lag et problèmes de FPS | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres manette | Nombre de joueurs

L’article continue après la publicité

En rapport: La meilleure classe du M9 dans XDefiant