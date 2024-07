La meilleure classe du L115 dans XDefiant

Le nouveau sniper L115 de XDefiant est déjà très puissant en soi, mais avec les bons accessoires, il peut devenir l’un des choix les plus forts du jeu. Voici donc comment l’équiper.

Alors que des armes comme le TAC-50 dominent la méta longue portée depuis le lancement de XDefiant, le L115 arrive pour tout bouleverser. Dévoilé dans la mise à jour de la Saison 1 le 2 juillet, ce nouveau sniper se distingue par son design bien équilibré, vous permettant de l’adapter à n’importe quel style de jeu.

Que vous préfériez faire des quickscopes ou rester à distance pour tirer, le L115 peut être redoutable avec la bonne classe. Pour vous aider, nous avons rassemblé les deux meilleures options actuelles dans XDefiant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc les meilleures classes du sniper L115 pour dominer dans la Saison 1.

Sommaire

Ubisoft Avec le L115, les hitmarkers sont très rares dans XDefiant.

Les meilleurs accessoires du L115 dans XDefiant – Classe recommandée

Bouche : Silencieux

: Silencieux Canon : Reconnaissance

: Reconnaissance Lunette : Lunette à grossissement variable

: Lunette à grossissement variable Poignée arrière : Poignée lourde

: Poignée lourde Crosse : Rembourrée

En tête de liste pour cette classe du L115, nous avons opté pour le Silencieux. Bien qu’il ne soit pas particulièrement impressionnant, c’est le seul accessoire de sa catégorie sans inconvénient, donc autant l’utiliser pour ses bénéfices mineurs de discrétion sur la carte.

Le canon Reconnaissance offre ensuite un premier boost à la vitesse de visée, avec une augmentation de 5% et un léger inconvénient de -2,5% de vitesse de déplacement. Comme la vitesse de visée est vitale pour tout sniper, notre priorité est de maximiser cette statistique à tout prix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour les lunettes, le choix vous appartient, donc choisissez ce qui convient le mieux à votre style de jeu. Cependant, nous recommandons la Lunette à grossissement variable pour offrir le meilleur des deux mondes : une lunette efficace à courte et longue portée, avec la deuxième vitesse de visée la plus rapide de sa catégorie.

La poignée arrière Lourde va quant à elle améliorer le contrôle du recul de 10%. Bien que cela ne soit pas déterminant dans chaque duel, le contrôle du recul peut être l’une des statistiques les plus importantes du jeu, surtout si vous ratez votre premier tir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, la crosse Rembourrée offre un mélange d’améliorations sans aucun inconvénient. Elle booste la récupération du recul, la stabilité de visée et le contrôle du recul, ce qui en fait un choix évident pour le dernier emplacement d’accessoire.

Les meilleurs accessoires du L115 dans XDefiant – Classe quickscope

Bouche : Silencieux allégé

: Silencieux allégé Canon : Allégé

: Allégé Lunette : ACOG

: ACOG Poignée arrière : Dégainement rapide

: Dégainement rapide Crosse : Rembourrée

Si vous cherchez à faire des quicksopes et à réaliser des clips impressionnants, voici alors les cinq meilleurs accessoires pour votre classe L115 dans XDefiant.

Pour commencer, le Silencieux léger est le seul choix valable dans sa catégorie sans inconvénient. Les avantages des autres options ne valent tout simplement pas leurs inconvénients.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ensuite, le canon Allégé améliore votre mobilité. Augmentant la vitesse de visée de 15% et boostant la vitesse de déplacement de 5% supplémentaire, ce qui est idéal pour vous aider à réaliser des quickscopes en déplacement.

La lunette est une question de préférence personnelle, mais nous recommandons l’ACOG pour la vitesse de visée la plus rapide possible. Cependant, si vous préférez une approche plus traditionnelle avec un vrai zoom de sniper, la Lunette à grossissement variable offre la deuxième vitesse de visée la plus rapide de sa catégorie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La poignée arrière Dégainement rapide est le meilleur choix dans cette catégorie, augmentant la vitesse de visée de 10% supplémentaire. C’est également l’un des seuls accessoires de sniper qui améliore la vitesse de transition entre le sprint et le tir sans avoir d’inconvénients significatifs.

Enfin, la crosse Rembourrée est le seul choix sans inconvénient. Bien que d’autres options puissent sembler plus attrayantes sur le papier, elles ne valent tout simplement pas la peine en raison de leurs importantes réductions de statistiques.

Le nouveau sniper L115 se trouve au palier 50 du Passe de combat de la Saison 1. Sorti le 2 juillet, le Passe de combat de la Saison 1 est actuellement en cours, permettant aux joueurs de gravir les échelons pour atteindre cette récompense qui est la deuxième des trois armes gratuites disponibles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, à l’arrivée de la Saison 2, nous ne savons pas comment le L115 sera débloqué. Nous vous tiendrons informés ici dès que la prochaine saison commencera et que nous aurons une vision plus claire.

Meilleures alternatives au L115 dans XDefiant

Si vous cherchez des alternatives au L115 dans XDefiant, le TAC-50 reste alors un choix incontournable grâce à sa précision et sa puissance de feu exceptionnelles.

Pour ceux qui préfèrent un style de jeu plus rapide et dynamique, le M44 offre une excellente cadence de tir et une bonne maniabilité.

Enfin, pour un compromis entre portée et réactivité, le MK 20 SSR, avec sa polyvalence et sa capacité à tirer en mode semi-automatique, est une option solide pour les joueurs en quête de flexibilité sur le champ de bataille.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous souhaitez en savoir plus sur XDefiant, retrouvez notre sélection de guides :

Classement des armes | Meilleures armes en ranked | Meilleure faction | Cartes et modes de jeu | Résoudre le lag et problèmes de FPS | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres manette | Nombre de joueurs