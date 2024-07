Le LVOA-C est un nouveau fusil d’assaut redoutable de XDefiant. Doté d’une cadence de tir impressionnante, il est important d’équiper les bons accessoires pour être capable de dompter cette bête.

Le fusil d’assaut LVOA-C est arrivé dans XDefiant à l’occasion de la Saison 1 aux côtés du sniper L115 et du fusil à canon scié en tant qu’arme secondaire. En tant que sixième fusil d’assaut du jeu, il se distingue par sa cadence de tir qui est la plus rapide de sa catégorie, ce qui entraîne beaucoup de recul.

Si vous améliorez cette nouvelle arme, votre priorité doit alors être de choisir des accessoires qui compensent cette cadence de tir rapide et son manque de précision par rapport aux autres options de sa catégorie.

En gardant cela à l’esprit, nous avons élaboré la meilleure classe du LVOA-C dans XDefiant pour maîtriser son modèle de recul et tirer le meilleur parti de sa puissance de feu dévastatrice.

Sommaire

Ubisoft Le contrôle du recul du LVOA-C est essentiel à votre réussite.

Les meilleurs accessoires du LVOA-C dans XDefiant

Bouche : Compensateur

: Compensateur Rail avant : Pistolet

: Pistolet Chargeur : Chargeur étendu

: Chargeur étendu Poignée arrière : Poignée lourde

: Poignée lourde Crosse : Rembourrée

Pour commencer cette classe du LVOA-C dans XDefiant, nous vous conseillons d’équiper le Compensateur. Bien qu’il réduise légèrement la vitesse de visée, nous compenserons cela plus tard, et l’amélioration de 7% du contrôle du recul vertical est un atout majeur.

Optez ensuite pour le rail avant Pistolet, le dernier accessoire de cette catégorie. Cet accessoire offre de nombreux avantages importants, notamment une amélioration de 20% de la précision de dispersion minimale et maximale, une solution idéale pour le recul difficile du LVOA-C. De plus, il améliore votre temps de transition du sprint au tir.

Bien que ce troisième choix soit une question de préférence personnelle, nous recommandons le Chargeur étendu. Avec un fusil d’assaut en main, devoir recharger toutes les quelques secondes est loin d’être idéal. Cet accessoire vous donne des balles supplémentaires dans chaque chargeur, vous permettant de tirer plus longtemps et d’accumuler plus de kills.

Ensuite, la Poignée lourde est le seul choix sans effet négatif sur la classe globale. Avec une amélioration de 10% du contrôle du recul lors de la visée, vos tirs resteront beaucoup plus souvent sur la cible avec cette option.

Pour finir cette classe, la crosse Rembourrée offre une amélioration de 15% de la récupération du recul, une augmentation de 10% de la stabilité de la visée et de 5% du contrôle du recul en visée.

Le nouveau fusil d’assaut LVOA-C se trouve au palier 20 du Passe de combat de la Saison 1. Mis en ligne le 2 juillet, le Passe de combat de la Saison 1 est maintenant au centre de l’attention, et ce nouveau fusil d’assaut est la première arme gratuite que vous pouvez obtenir en jouant au jeu.

Cependant, lorsque la Saison 2 commencera, il est difficile de dire comment le LVOA-C sera débloqué à partir de ce moment-là. Nous vous tiendrons informés ici dès que nous aurons plus de détails.

Meilleures alternatives au LVOA-C dans XDefiant

Si vous cherchez des alternatives au fusil d’assaut LVOA-C dans XDefiant, le M4A1 reste un choix solide grâce à son équilibre entre puissance de feu et maniabilité.

L’AK-47, connu pour sa robustesse et ses dégâts par balle élevés, offre également une alternative puissante pour les joueurs qui aiment un style de jeu plus agressif et percutant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur XDefiant, retrouvez notre sélection de guides :

