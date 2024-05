La meilleure classe du M16A4 dans XDefiant

Le M16A4 est une arme emblématique que vous pouvez utiliser dans XDefiant. Voici comment débloquer cette arme et les meilleurs accessoires à utiliser.

Le M16A4 est un fusil d’assaut à rafale de trois balles que vous rencontrerez fréquemment dans XDefiant. Avec le bon équipement, cette arme peut être mortelle et vous aidera à éliminer les ennemis facilement.

Si vous êtes plus à l’aise avec des armes entièrement automatiques, comme l’AK-47 ou même le M4A1, il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous habituer au M16A4, mais clairement, cette arme vaut le coup.

Voici donc comment débloquer le M16A4 et le meilleur équipement à utiliser dans XDefiant.

Sommaire

Les meilleurs accessoires du M16A4 dans XDefiant

Bouche : Boosteur de bouche

: Boosteur de bouche Canon : Lourd

: Lourd Rail avant : Petite poignée verticale

: Petite poignée verticale Poignée arrière : Dégainement rapide

: Dégainement rapide Crosse : Précision

Cette classe du M16A4 de XDefiant vise à augmenter les dégâts de l’arme et à améliorer les mouvements lors de la visée.

Pour le canon, choisissez le canon Lourd car il vous offrira une augmentation de 5% des dégâts, mais réduira la cadence de tir de l’arme.

Pour compenser la perte de cadence de tir, optez pour le Boosteur de bouche. Cet accessoire augmentera votre cadence de tir de 2,5%.

Pour le rail avant, il est préférable de choisir la Petite poignée verticale, car cet accessoire réduira le temps nécessaire pour viser et augmentera votre vitesse de déplacement pendant que vous visez.

Enfin, pour la poignée arrière et la crosse, sélectionnez respectivement la poignée Dégainement rapide et la crosse Précision. Cette dernière réduira le recul horizontal et vertical de 5% chacun, tandis que la première vous permettra de viser 10% plus rapidement.

Pour débloquer le M16A4 dans XDefiant, vous devez compléter un défi de base qui exige de réaliser 20 éliminations par un tir dans la tête avec un fusil d’assaut.

Meilleures alternatives au M16A4 dans XDefiant

L’AK-47 est une excellente alternative au M16A4 pour les joueurs qui préfèrent les armes entièrement automatiques.

Le M4A1 est une autre alternative solide au M16A4, offrant une cadence de tir rapide et une grande précision.

